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Что работодатели и соискатели в Поволжье называют причиной стресса на работе

3 августа 2023 10:46
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Новости и отношения с руководством: что работодатели и соискатели в Поволжье называют причиной стресса на работе

Исследование Alter и hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, показало: 10% жителей Поволжья испытывают сильнейшую тревогу, связанную, в том числе, с работой. При этом мнения о причинах стресса на рабочем месте у сотрудников и их работодателей не сходятся.

Опрос проводили дважды: в 2021 и 2023 годах. 10% респондентов Поволжья заявили, что находятся в сильнейшем стрессе, причем 38% опрошенных считают, что уровень тревоги значительно увеличился по сравнению с 2021 годом.

Аналогичное исследование провели среди работодателей России. Оно показало: компании замечают повышение уровня стресса персонала. По шкале от 1 до 5 более половины работодателей оценили эмоциональное состояние сотрудников «на тройку», два года назад таких было 46%. При этом меньше компаний назвали психологическое самочувствие персонала хорошим и больше поставили ему только один балл.

Работодатели считают главной причиной стресса у сотрудников:

  • Большой объем работы — 50% (как в 2023, так и в 2021)
  • Неуверенность в завтрашнем дне — 43% (в 2021 эта тема была на 5 строчке)
  • Личные проблемы — 42%

Новости и социально-политический контекст, по их мнению, стоят на 4 месте, а проблемы с руководством опустились с третьей строчки на шестую.

Соискатели Поволжья среди причин стресса на работе чаще всего называют:

  • Неуверенность в завтрашнем дне — 46% (год назад эта причина была третьей по популярности)
  • Новости, социально политический контекст — 36%
  • Атмосферу в коллективе — 28%

В 2021 году руководство и атмосфера в коллективе были самыми популярными вариантами.

Теги: Опрос

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