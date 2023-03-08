Четверть жителей Самарской области заявили о дискриминации женщин на рынке труда

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Накануне Международного женского дня Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди соискателей из Самарской области и выяснила, как изменилось отношение к женщинам на рынке труда.

«В конце 2022 года роль женщин в российской экономике возросла – расширилось число вакансий, на которые более охотно приглашают женщин, некоторые специальности «сменили гендер». Среди собственников и управляющих компаний число женщин также растет – и по причине релокации части предпринимателей-мужчин, и в силу долгосрочной эволюции российского бизнеса, который постепенно преодолевает гендерные предрассудки. Тем не менее дискриминация по полову признаку в сфере трудоустройства пока сохраняется – во всяком случае, так считают сами соискатели», - отмечает Анна Осипова, координатор региональной PR-службы hh.ru.

Так, 25% соискателей из Самарской области заявили, что в их профессиональной сфере женщины подвергаются дискриминации: их могут реже принимать на работу, реже повышать им зарплату или продвигать по карьерной лестнице. Чаще всего о таких фактах рассказывали представители сферы искусства, масс-медиа, юристы, а также банковские служащие.

Примечательно, что еще каждый третий опрошенный (31%) признался, что раньше подобной дискриминации женщин было много, но за последний год таких случаев стало меньше. Причем среди опрошенных представителей CFO, CIO, CEO (высшей руководящей категории работников) доля таких респондентов наиболее высока – 29%. То есть, дискриминационные факторы за последний год наиболее заметно снизились именно в топ-менеджерском составе.

Кроме того, почувствовали, что проявления дискриминации в отношении женщин за последний год стало меньше, респонденты в возрасте до 24 лет (29%), а также представители HR-сферы, производственники, бухгалтеры, ИТ-специалисты, маркетологи и строители.

Еще 31% опрошенных в Самарской области считают, что в их профессии нет дискриминации женщин. Чаще всего так отвечали представители рабочего персонала и сферы продаж.

Интересно, что среди женщин о наличии явной дискриминации сообщили 44% опрошенных, а вот среди мужчин предвзятое отношение к коллегам-женщинам замечают только 16%.