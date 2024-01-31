Четверть самарцев не проходили собеседование при последнем трудоустройстве

Аналитики Авито Работы провели опрос более 6 000 работающих россиян и выяснили, что больше четверти (26%) респондентов не проходили ни одного этапа собеседования, когда устраивались на работу в последний раз.
О трудоустройстве без собеседований чаще всего говорили респонденты из Уфы (39%), Воронежа (32%) и Краснодарского края (27%). Такой же опыт у работников сфер сельского хозяйства и агропромышленности (34%), искусства и развлечений (32%), строительства (32%), медицины и фармацевтики (31%).
Почти половина (45%) россиян прошли 1-2 собеседования до того, как устроились на работу в последний раз. 14% ходили на 3-4 собеседования, а 8% — более 5 раз*.
Собеседовались больше 5 раз чаще всего работники из Санкт-Петербурга (14%), Москвы (13%), Новосибирска (13%). Также часто на собеседования ходили представители сегментов банкинга и инвестиций (16%), IT и телекоммуникаций (14%) и HoReCa (14%).
В вопросе подготовки к собеседованию почти треть (32%) россиян отметили, что не прилагали никаких особых усилий перед встречей с нанимателем. Чаще всего подготовка специалистов заключается в прочтении информации о компании в Интернете (29%), изучении отзывов сотрудников об организации (26%). Нередко респонденты советовались перед собеседованием с семьей и друзьями (22%).
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Как россияне готовятся к собеседованиям
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Ответ
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Доля респондентов, %
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Изучаю информацию о компании в интернете
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29%
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Изучаю отзывы о компании от сотрудников
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26%
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Советуюсь с семьей, друзьями
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22%
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Изучаю советы, как проходить собеседования
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16%
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Собираю рекомендации, портфолио
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15%
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Выполняю тестовое задание
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14%
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Составляю список вопросов, которые хочу задать
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14%
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Советоваюсь с экспертами (консультантом, коучем, ментором)
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5%
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Никак специально не готовились
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32%
Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что почти треть (29%) опрошенных нашли работу меньше, чем за две недели.