Четверть самарцев не проходили собеседование при последнем трудоустройстве

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Аналитики Авито Работы провели опрос более 6 000 работающих россиян и выяснили, что больше четверти (26%) респондентов не проходили ни одного этапа собеседования, когда устраивались на работу в последний раз.

О трудоустройстве без собеседований чаще всего говорили респонденты из Уфы (39%), Воронежа (32%) и Краснодарского края (27%). Такой же опыт у работников сфер сельского хозяйства и агропромышленности (34%), искусства и развлечений (32%), строительства (32%), медицины и фармацевтики (31%).

Почти половина (45%) россиян прошли 1-2 собеседования до того, как устроились на работу в последний раз. 14% ходили на 3-4 собеседования, а 8% — более 5 раз*.

Собеседовались больше 5 раз чаще всего работники из Санкт-Петербурга (14%), Москвы (13%), Новосибирска (13%). Также часто на собеседования ходили представители сегментов банкинга и инвестиций (16%), IT и телекоммуникаций (14%) и HoReCa (14%).

В вопросе подготовки к собеседованию почти треть (32%) россиян отметили, что не прилагали никаких особых усилий перед встречей с нанимателем. Чаще всего подготовка специалистов заключается в прочтении информации о компании в Интернете (29%), изучении отзывов сотрудников об организации (26%). Нередко респонденты советовались перед собеседованием с семьей и друзьями (22%).

Как россияне готовятся к собеседованиям

Ответ Доля респондентов, % Изучаю информацию о компании в интернете 29% Изучаю отзывы о компании от сотрудников 26% Советуюсь с семьей, друзьями 22% Изучаю советы, как проходить собеседования 16% Собираю рекомендации, портфолио 15% Выполняю тестовое задание 14% Составляю список вопросов, которые хочу задать 14% Советоваюсь с экспертами (консультантом, коучем, ментором) 5% Никак специально не готовились 32%

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что почти треть (29%) опрошенных нашли работу меньше, чем за две недели.