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Четверть самарцев не проходили собеседование при последнем трудоустройстве

31 января 2024 09:58
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Четверть самарцев не проходили собеседование при последнем трудоустройстве

Аналитики Авито Работы провели опрос более 6 000 работающих россиян и выяснили, что больше четверти (26%) респондентов не проходили ни одного этапа собеседования, когда устраивались на работу в последний раз.

О трудоустройстве без собеседований чаще всего говорили респонденты из Уфы (39%), Воронежа (32%) и Краснодарского края (27%). Такой же опыт у работников сфер сельского хозяйства и агропромышленности (34%), искусства и развлечений (32%), строительства (32%), медицины и фармацевтики (31%).

Почти половина (45%) россиян прошли 1-2 собеседования до того, как устроились на работу в последний раз. 14% ходили на 3-4 собеседования, а 8% — более 5 раз*.

Собеседовались больше 5 раз чаще всего работники из Санкт-Петербурга (14%), Москвы (13%), Новосибирска (13%). Также часто на собеседования ходили представители сегментов банкинга и инвестиций (16%), IT и телекоммуникаций (14%) и HoReCa (14%).

В вопросе подготовки к собеседованию почти треть (32%) россиян отметили, что не прилагали никаких особых усилий перед встречей с нанимателем. Чаще всего подготовка специалистов заключается в прочтении информации о компании в Интернете (29%), изучении отзывов сотрудников об организации (26%). Нередко респонденты советовались перед собеседованием с семьей и друзьями (22%). 

Как россияне готовятся к собеседованиям

 

 

Ответ

Доля респондентов, %

Изучаю информацию о компании в интернете

29%

Изучаю отзывы о компании от сотрудников

26%

Советуюсь с семьей, друзьями

22%

Изучаю советы, как проходить собеседования

16%

Собираю рекомендации, портфолио

15%

Выполняю тестовое задание

14%

Составляю список вопросов, которые хочу задать

14%

Советоваюсь с экспертами (консультантом, коучем, ментором)

5%

Никак специально не готовились

32%

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что почти треть (29%) опрошенных нашли работу меньше, чем за две недели.

Теги: Опрос

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