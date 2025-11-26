Четверть самарцев не отключают бытовые приборы перед уходом из квартиры

174

По данным исследования, проведенного девелопером Level Group совместно с «Ренессанс страхованием», почти половина (44%) из тех, кто оставляет электроприборы включенными, уходя их дома, не видят смысла в том, чтобы их выключать, а каждый десятый (10%) чаще всего просто забывает об этом. При этом каждый пятый (19%) отметил, что дома почти всегда остается кто-то другой, вследствие чего из-за работающей бытовой электротехники они не переживают.



«Крупнейший случай в нашей компании по риску «пожар» - выплата почти 70 млн руб. Дом площадью около 460 кв. м. располагался в ближайшем Подмосковье и страховался на протяжении 10 лет. Можно легко представить и уровень безопасности, и качество материалов и электроприборов в подобном доме. Предосторожность с отключением электроприборов приборов точно не лишняя», - комментирует директор Департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра.

Участникам опроса также предлагалось выбрать технику, которая по их мнению представляет наибольшую опасность, если продолжит работать, пока никого не будет дома.



«По нашим данным, самым опасным бытовым прибором самарцы считают обогреватель – такой ответ выбрали свыше трети (36%) всех респондентов. На втором месте оказалась электроплита (24%), а на третьем – электрический полотенцесушитель (22%). В топ-5 также вошли зарядные устройства и стиральная машина (16 и 15% соответственно)», – комментирует пресс-служба Level Group.

Интересно, что среди наименее опасных приборов опрошенные чаще всего отмечали WI-FI-роутер (36%), микроволновую печь (32%) и робот-пылесос (21%) – эта техника чаще всего остается включенной в отсутствие жителей квартир.