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Четверть россиян за последние полгода сменили профессии на более высокооплачиваемые

31 августа 2022 11:10
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Четверть россиян за последние полгода сменили профессии на более высокооплачиваемые

26% жителей России с февраля 2022 сменили род деятельности на более высокооплачиваемый*. Это выяснилось в ходе  опроса “АльфаСтрахование”. 38% рассказали, что задумывались о смене рабочего профиля, а 36% — нет.

Россияне рассказали о состоянии своих сбережений после февраля 2022. Согласно данным исследования, не потеряли накопления лишь 19% опрошенных. 52% лишились незначительной части сбережений, каждый пятый (21%) — почти всех и 8% признались, что у них больше нет финансовой подушки безопасности. 

Несмотря на это, 58% россиян все же удается копить деньги. 39% при этом отмечают, что это стало значительно труднее после февраля, у 19% таких проблем нет. 21% просто решили отказаться от идеи накопления капитала. Открытый инвестиционный счет имеют 43% россиян, при этом из них доход получают только 19%.

Пятая часть (22%) участников исследования рассказала, что если у них появятся накопления, то они потратят их в первую очередь на детей. 20% ответили, что вложат средства в покупку недвижимости, 14% планируют поправить собственное здоровье, а 12% будут инвестировать в саморазвитие. Каждый десятый планирует открыть на накопленные сбережения бизнес, а 8% — купят автомобиль. 7% потратят накопления на путешествия, 4% — на покупку бытовой техники и лишь 3% буду материально помогать своим родственникам.

Согласно данным опроса, потребительские кредиты стали брать чаще лишь 12% россиян. Стоит отметить, что 18% при этом впервые оформили кредитные карты, 17% всегда расплачиваются кредиткой, а у 12% держится долг по старому кредиту. 

Треть россиян (31%) стали чаще продавать свое имущество на интернет-площадках для размещения объявлений. 17% отметили, что продажи на текущий момент у них слабые, 14% продали уже все, что могли. 19% рассказали, что продавали свои вещи через интернет и прежде, а 11%, напротив, ответили, что стали делать это значительно реже.

34% опрошенных рассказали, что их расходы на повседневные нужды с февраля 2022 возросли на 20-30%. 30% отметили увеличение трат на 10%, 15% респондентов — на 30-50% и 5% участников исследования — аж в два раза. 6%, наоборот, ответили, что расходы сократились — 82% из них уменьшили траты более чем на 50%. 8% — на 10-20%, 5% — вдвое, а 4% — на 30-40%. 

*В исследовании приняли участие 1207 россиян в возрасте от 18-60 лет: 60% мужчин и 40% — женщин. 

Теги: Опрос

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