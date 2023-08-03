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Чем занимаются водители в Самаре, стоя в автомобильных пробках

3 августа 2023 09:37
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чем занимаются водители в Самаре, стоя в автомобильных пробках

Слушать музыку, смотреть в окно и просматривать соцсети — самые популярные у водителей способы убить время в пробках. Детей в это время чаще всего развлекают разговорами и играми на планшете. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob и автомобильной марки OMODA приняли участие самарцы, водящие автомобиль: представители экономически активного населения и родители детей от года до 14 лет.

Стоя в пробке, самарцы чаще всего слушают музыку (45%). Каждый седьмой (14%) развлекает себя в пробках наблюдением за окружающими машинами, каждый десятый (10%) просматривает соцсети или новости в телефоне. 8% опрошенных, стоя в пробках, слушают аудиокниги, лекции и подкасты. Погружаются в свои мысли 7%, просто отдыхают — 5%. 4% водителей признались, что пробках они общаются по телефону, еще 3% поют. 1% курит, также 1% смотрит кино и сериалы. Каждый десятый (10%) просто ждет. 10% занимаются другими делами: наводят порядок в машине, едят, заказывают товары из интернет-магазинов и проч. Жительницы города, стоя в пробках, умудряются поправлять макияж и «пилить ногти».

Женщины чаще мужчин слушают в пробках аудиокниги и музыку, а также поют сами. Тех, кто просто ждет, больше среди представителей сильного пола.

Развлечь в пробке детей — задача посложнее. Чаще всего родители решают ее, занимая ребенка беседой (33%). Дети каждого пятого играют в игры на планшете (19%). По 13% включают радио и мультфильмы, 12% играют с детьми в различные словесные игры, загадывают друг другу загадки. Вместе с ребенком поют песни 11%, решают логические задачи и слушают аудиосказки по 5%. У 3% родителей дети в машине читают книги. По 1% предлагают детям перекусить и поиграть с игрушками. В том, что в пробках дети развлекают себя сами, признаются 9% опрошенных.

Тех, кто включает ребенку мультфильмы и дает почитать книжку, больше среди мужчин. У матерей дети чаще заняты игрушками или устным счетом. О том, что дети сами себя развлекают, также чаще рассказывали женщины.

Время проведения: 28 июня — 24 июля 2023 года

Теги: Опрос

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