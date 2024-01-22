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Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснила, что жители Самарской области считают своими успехами, а что называют неудачами прошлого года.

Чаще всего успехами года самарцы называли повышение квалификации и обучение новому (30%, чаще других так отвечали специалисты ИТ-сферы), возможность сходить в отпуск (24% ответов, чаще это сотрудники сферы «Управление персоналом, тренинги»), чтение новых книг (также 24%).

На четвертом месте среди ответов — повышение зарплаты (19%, больше всего ответов у респондентов из сферы «Закупки»), на пятом – новая работа (также 19%, чаще других этому радовались сотрудники из сферы «Наука, образование»).

Реже всего успехами года жители региона называли выступления на конференциях и победу в профессиональном конкурсе и звание лучшего работника, а также путешествия в новые страны (по 2% ответов).

Основными неудачами года респонденты считают разочарование в работе или работодателе (более половины ответов), выгорание (37%), проблемы со здоровьем (32%).

Реже всего неудачами самарцы называли переезд в другой город или страну, нереализованный проект и возвращение в офис с удаленки (по 2% ответов).