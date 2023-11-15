Чаще всего самарцы жалуются на переутомление осенью и зимой

107

Осенью самарцев чаще всего накрывает усталость, причем женщины страдают от нее больше мужчин. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Осень — сезон, когда самарцы чаще всего чувствуют себя усталыми (24% опрошенных). На втором месте — зима (19% голосов). Лишь каждый двадцатый утверждает, что наибольшую усталость ощущает весной, и только 3 из 100 — летом.



На хроническую усталость в течение всего года пожаловались 14% горожан.



Счастливчиков, ощущающих себя бодрыми в любой сезон, — 16%.



Женщины чаще мужчин страдают от осенней хандры (28 и 19% соответственно) и рассказывают о хронической усталости (17 и 11%). Среди представителей сильного пола больше тех, кто бодр и активен в течение всего года (18% против 13% среди женщин).



Топ-3 симптомов осенней усталости у респондентов: упадок сил (у 51%), плохое настроение (40%), апатия и нарушения сна (по 34%).



Для борьбы с усталостью горожане стараются высыпаться (55% опрошенных), гулять на свежем воздухе (48%) и принимать витамины (30%).



Время проведения: 2—14 ноября 2023 года