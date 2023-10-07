Я нашел ошибку
Главные новости:
Безработная самарчанка обокрала аптеку
Безработная самарчанка обокрала аптеку
Водитель на трассе М-5 «Урал» в Самарской области сбил мужчину и уехал
Водитель на трассе М-5 «Урал» в Самарской области сбил мужчину и уехал
В Самаре из магазина рецидивист украл масло
В Самаре из магазина рецидивист украл масло
На самарской сцене впервые в стране показали полномасштабную оперу "Мастер и Маргарита"
На самарской сцене впервые в стране показали полномасштабную оперу "Мастер и Маргарита"
В России начали строить дома только с квартирами-студиями
В России начали строить дома только с квартирами-студиями
Сегодня, 7 октября, празднуется День беременных
Сегодня, 7 октября, празднуется День беременных
В Самарской области начался второй этап всероссийского конкурса «Народный участковый 2023»
В Самарской области начался второй этап всероссийского конкурса «Народный участковый 2023»
Чаще всего с плохими отзывами в интернете борются производственные компании, организации сферы услуг,
Чаще всего с плохими отзывами в интернете борются производственные компании, организации сферы услуг
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 100.49
0.81
EUR 106.01
1.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
В Самаре состоится открытие выставки художественного ткачества Дины Ковалевой
В Самарском зоопарке пройдет "Всемирный день животных"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Чаще всего с плохими отзывами в интернете борются производственные компании, организации сферы услуг

7 октября 2023 10:57
228
Чаще всего с плохими отзывами в интернете борются производственные компании, организации сферы услуг,

Практически 3 из 10 крупных компаний борются с негативными отзывами со стороны работников и соискателей в интернете. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Самары.

В Самаре каждая шестая компания работает с негативными отзывами в интернете. Судя по комментариям, чаще всего работодатели вступают в публичный диалог с авторами претензий, дают обратную связь. Нередко представители компаний связываются с администрацией портала с просьбой удалить нелестные отзывы, приводят факты, опровергающие негативную информацию. Еще один путь решения проблемы — мотивировать персонал к написанию положительных отзывов. Стоит отметить, что большинство работодателей, заинтересованных в хорошей репутации, осознают, что отрицательные отзывы — повод изучить и исправить ошибки в рекрутинге и бизнес-процессах.

Чаще всего с плохими отзывами в интернете борются производственные компании, организации сферы услуг, оптовой и розничной торговли, гостинично-ресторанного бизнеса.

Компании со штатной численностью от 1000 человек работают с негативом в интернете активнее компаний малого и среднего бизнеса.

Время проведения: 18 сентября — 3 октября 2023 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Главной причиной для счастья россияне считают возможность засыпать и просыпаться рядом с любимым человеком.
06 октября 2023, 11:30
Главной причиной для счастья россияне считают возможность засыпать и просыпаться рядом с любимым человеком
Результаты исследования показывают, что человека могут сделать счастливым в моменте самые простые вещи. Общество
338
Самарцы поддерживают идею бесплатной раздачи товаров с истекающим сроком годности
06 октября 2023, 09:25
Самарцы поддерживают идею бесплатной раздачи товаров с истекающим сроком годности
72% самарцев — за «социальные полки». Общество
384
В большинстве семей из Самары ведут общий семейный бюджет
05 октября 2023, 13:05
В большинстве семей из Самары ведут общий семейный бюджет
И лишь в 5% семей каждый из партнеров распоряжается своим доходом отдельно. Общество
359
В центре внимания
На самарской сцене впервые в стране показали полномасштабную оперу
7 октября 2023  12:00
На самарской сцене впервые в стране показали полномасштабную оперу "Мастер и Маргарита"
111
Продолжается подключение социальных объектов и жилищного фонда Самары к теплу
6 октября 2023  12:22
Продолжается подключение социальных объектов и жилищного фонда Самары к теплу
315
В Самарской области временно ограничат движение по трассе М-5 «Урал»
6 октября 2023  11:03
В Самарской области временно ограничат движение по трассе М-5 «Урал»
317
Дмитрий Азаров и Елена Вяльбе обсудили вопросы развития инфраструктуры лыжного спорта в Самарской области.
5 октября 2023  16:16
Елена Вяльбе оценила лыжероллерную трассу в Самаре
530
В Самаре представлены архитектурные концепции международного межвузовского кампуса
5 октября 2023  12:59
В Самаре представлены архитектурные концепции международного межвузовского кампуса
588
Весь список