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Практически 3 из 10 крупных компаний борются с негативными отзывами со стороны работников и соискателей в интернете. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Самары.

В Самаре каждая шестая компания работает с негативными отзывами в интернете. Судя по комментариям, чаще всего работодатели вступают в публичный диалог с авторами претензий, дают обратную связь. Нередко представители компаний связываются с администрацией портала с просьбой удалить нелестные отзывы, приводят факты, опровергающие негативную информацию. Еще один путь решения проблемы — мотивировать персонал к написанию положительных отзывов. Стоит отметить, что большинство работодателей, заинтересованных в хорошей репутации, осознают, что отрицательные отзывы — повод изучить и исправить ошибки в рекрутинге и бизнес-процессах.



Чаще всего с плохими отзывами в интернете борются производственные компании, организации сферы услуг, оптовой и розничной торговли, гостинично-ресторанного бизнеса.



Компании со штатной численностью от 1000 человек работают с негативом в интернете активнее компаний малого и среднего бизнеса.



Время проведения: 18 сентября — 3 октября 2023 года