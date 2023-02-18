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Чаще всего чаевые самарцы оставляют в ресторанах и такси

18 февраля 2023 10:47
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Чаще всего чаевые самарцы оставляют в ресторанах и такси

Суммы чаевых за год выросли. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Чаще всего самарцы оставляют чаевые в ресторанах и кафе: небольшую сумму сверх счета платят 75% опрошенных, причем каждый третий делает это всегда (32%), а 43% — иногда. Каждый второй (50%) дает «на чай» водителям такси: 18% поступает так всегда, а 32% — иногда. 43% респондентов благодарят деньгами курьеров (10% — всегда, 33% — иногда), а 32% — мастеров салона красоты (12% — всегда, 20% — иногда). Каждый третий оставляет чаевые на заправках и автомойках (6% — всегда, 23% — иногда). Реже всего «на чай» дают служащим отелей: так поступает 12% горожан, причем 5% — всегда, а 7% — иногда.

Впрочем, именно в гостиницах суммы «на чай» самые высокие: в среднем сотрудникам оставляют 400 рублей. В ресторанах сверх счета дают 275 рублей, в салонах красоты — 215. Средняя сумма чаевых для курьера — 120 рублей, для таксиста — 115, для сотрудника автомойки или заправки — 75 рублей.

По сравнению с 2022 годом, размер чаевых вырос во всех сферах, кроме отелей: здесь сверх счета оставляют меньше, чем в прошлом году.

Время проведения: 1—13 февраля 2023 года.

Теги: Опрос

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