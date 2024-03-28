Будет введено ограничение движения на участке дороги федерального значения М-5 «Урал»

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В ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области от ФКУ «Поволжуправтодор» поступил Распорядительный акт, в соответствии с которым с 14.00 28.03.2024 в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер, метель, ограниченная видимость) введено временное ограничение движения для большегрузного транспорта на 1 участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск (подъезд к г. Оренбург) с 97 км по 128 км (м.р. Нефтегорский, м.р. Алексеевский, м.р. Борский).