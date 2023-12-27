Большинство жителей Самары считают важным сохранять веру детей в Деда Мороза

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Аналитики Авито провели опрос, в ходе которого выяснилось, что большинство жителей Самары считают важным сохранять веру детей в волшебство. 76% респондентов поддерживают веру в Деда Мороза у своих детей, причем это скорее характерно для женщин (76% против 71%) и для людей в возрасте 25-34 лет (таких 82%). Опрошенные рассказали, какие новогодние традиции соблюдают для своих детей, и как эту веру когда-то поддерживали их родители.

Дед Мороз — главный сказочный герой Нового года. Чтобы дети продолжали быть детьми и верить в чудеса, взрослые стараются до последнего поддерживать легенду о том, что волшебник по-настоящему существует. Так, 89% жителей Самары считают, что вера в Деда Мороза очень важна для каждого ребенка, потому что это часть того самого волшебства детства. При этом 11% опрошенных считают, что дети к новогоднему волшебнику должны относиться просто как к вымышленному персонажу. Такого мнения чаще придерживаются мужчины (14% против 9% женщин).

76% участников опроса поддерживают веру детей в Деда Мороза — говорят детям писать письма волшебнику, тайно кладут под елку подарки. 8% честно говорят, что это сказка, но соблюдают новогодние традиции и приглашают аниматоров в образе Дедушки. 16% никак не подпитывают веру детей в волшебство и дарят им подарки от себя.

Многие жители Самары передают теплые новогодние традиции из поколения в поколение. Так, 58% рассказали, что их родители тоже клали под елку подарки от Деда Мороза. 42% в детстве встречались с «волшебником» лично и рассказывали ему стишок, стоя на табуретке. 35% писали письма с пожеланиями, что хотят получить в подарок. Также родители 15% опрошенных соблюдали еще одну забавную традицию — оставляли форточку открытой, чтобы Дед Мороз мог попасть в дом и оставить подарок под елкой.

Так, благодаря стараниям родителей 78% опрошенных в детстве были уверены, что добрый волшебник в красной шубе с седой бородой существует. 31% жителей Самары верили в Деда Мороза до 7 лет. 15% думали, что волшебник существует, до 8-9 лет. До 10-11 лет в сказку верили 14% опрошенных, а до 12-13 лет — 8%. При этом 10% респондентов ответили, что верят в Деда Мороза до сих пор — в основном это люди в возрасте от 45 до 54 лет. А 3% утверждают, что не верили в него никогда — таких респондентов больше всего в группе старше 65 лет.

Что касается поводов, почему новогодняя сказка в какой-то момент все же закончилась, большинство опрошенных (52%) ответили, что просто перестали верить в Деда Мороза с возрастом. Однако у других респондентов на это есть конкретные причины. Так, 24% однажды увидели, что их папа или кто-то другой переодевается в костюм волшебника. 10% ответили, что им открыли тайну родители или другие родственники. 9% узнали об этом от друзей, а 1% — увидели по телевизору.