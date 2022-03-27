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Большинство владельцев дач, огородов и частных домов будут сажать картофель в этом году

27 марта 2022 13:32
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Большинство владельцев дач, огородов и частных домов будут сажать картофель в этом году

Большинство владельцев дач, огородов и частных домов будут сажать картофель в этом году: для каждого второго это ежегодная практика, а каждый одиннадцатый в прошлом году картофель не сажал.

Сажать картофель в этом году собирается 61% землевладельцев: при этом 52% выращивали картофель в прошлом году, а 9% — нет. Многие из тех, кто сажал картофель и ранее, в комментариях говорили о планах увеличить объем посадки. Лишь 3 из 10 владельцев дач, огородов и частных домов не планируют сажать картофель.

Россияне в возрасте 35—44 лет делились агропланами чаще более молодых и более зрелых сограждан (65%): «Посадим больше, чем в прошлом году. Неизвестно, что зимой будет». Но больше всего тех, кто планирует сажать картофель в этом году, — среди респондентов с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (68%).

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 россиян, имеющих земельный участок.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 381
Время проведения: 17—23 марта 2022 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее дачу/огород/дом в деревне
Размер выборки: 1600 респондентов

Фото: pixabay.com

Теги: Опрос

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