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Большинство владельцев дач, огородов и частных домов будут сажать картофель в этом году: для каждого второго это ежегодная практика, а каждый одиннадцатый в прошлом году картофель не сажал.



Сажать картофель в этом году собирается 61% землевладельцев: при этом 52% выращивали картофель в прошлом году, а 9% — нет. Многие из тех, кто сажал картофель и ранее, в комментариях говорили о планах увеличить объем посадки. Лишь 3 из 10 владельцев дач, огородов и частных домов не планируют сажать картофель.



Россияне в возрасте 35—44 лет делились агропланами чаще более молодых и более зрелых сограждан (65%): «Посадим больше, чем в прошлом году. Неизвестно, что зимой будет». Но больше всего тех, кто планирует сажать картофель в этом году, — среди респондентов с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (68%).



В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 россиян, имеющих земельный участок.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 381

Время проведения: 17—23 марта 2022 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее дачу/огород/дом в деревне

Размер выборки: 1600 респондентов

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