Большинство удаленных сотрудников обедает дома, при этом они питаются правильно чаще

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области установят еще один автоматический пункт весогабаритного контроля
В Самарской области установят еще один автоматический пункт весогабаритного контроля
Сотрудники Единого контакт-центра ежедневно принимают более 7000 звонков от жителей Самарской области
Сотрудники Единого контакт-центра ежедневно принимают более 7000 звонков от жителей Самарской области
США перебросят в Польшу около 2,5 тыс. военных
США перебросят в Польшу около 2,5 тыс. военных
В Ставропольском районе в ДТП пострадали двое
В Ставропольском районе в ДТП пострадали двое
3 февраля и ночью 4 февраля в Самарской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя
3 февраля и ночью 4 февраля в Самарской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя
Раскрыто производство фальшивых шенгенских виз в Петербурге
Раскрыто производство фальшивых шенгенских виз в Петербурге
Россия не хочет дальнейшего обострения отношений с Западом
Россия не хочет дальнейшего обострения отношений с Западом
Близка очередная отметка: еще 2 922 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Близка очередная отметка: еще 2 922 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.13
-0.34
EUR 86.79
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Представители ПАО «ОДК-Кузнецов» посетили технопарк "Жигулевская долина"
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Большинство удаленных сотрудников обедает дома, при этом они питаются правильно чаще

2 февраля 2022 11:19
125
Большинство удаленных сотрудников обедает дома, при этом они питаются правильно чаще

Большинство удаленных сотрудников обедает дома, при этом они питаются правильно чаще тех, кто ходит на работу. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, работающее на территории работодателя и дистанционно, из всех округов страны.

Сотрудники, которые ходят на работу, чаще всего приносят еду из дома — так поступают 57% опрошенных. В буфете своей организации питаются 18% опрошенных, еще 11% ходят на обед в городские столовые, кафе или рестораны. Добраться домой, чтобы пообедать, за время перерыва успевают 4% россиян, а 2% опрошенных заказывают доставку еды в офис. Другие варианты организации питания назвали 4% россиян: «Покупаю булочку к чаю в супермаркете», «Ем на бегу»; «Практикую интервальное голодание».

Приносить на работу ланчбокс с блюдами домашней кухни больше свойственно женщинам (66% против 51% среди мужчин), а питаться в городских кафе и дома — мужчинам. За год, минувший с момента аналогичного исследования SuperJob, ситуация практически не изменилась.

Среди удаленных сотрудников большинство обедает дома (75%), особенно часто так поступают женщины (80% против 71% среди мужчин). Каждый девятый дистанционный сотрудник (11%) в обеденный перерыв выходит перекусить в городское кафе или ресторан — это больше характерно для мужчин (15% против 7% среди женщин). Сервисами доставки пользуются 3% опрошенных.

В том, что обед и перекусы в рабочее время однозначно соответствуют принципам здорового питания, убеждены 13% сотрудников, которые трудятся на территории работодателя, и 15% тех, кто работает удаленно. О том, что их рацион скорее здоровый, чем нездоровый, сообщили 33% «очных» и 45% дистанционных работников. На полное несоответствие обеда и перекусов принципам правильного питания чаще сетуют те, кто ходит на работу (18% против 11% удаленных сотрудников). Тех, кто считает свою еду скорее нездоровой, тоже больше среди работающих на территории работодателя (36% против 29% удаленных сотрудников).

Среди дистанционных работников о соблюдении принципов правильного питания чаще сообщают женщины (в целом 68%). Среди тех, кто ходит на работу, гендерные различия этом вопросе практически отсутствуют: большинство признается, что не соблюдает правила здорового питания в той или иной степени.

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 358
Время проведения: 26—31 января 2022 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, работающее на территории работодателя и имеющее обеденный перерыв
Размер выборки: 1600 респондентов

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Большинство россиян не общается со своими руководителями в нерабочее время и не подписано на их аккаунты в соцсетях.
02 февраля 2022, 12:17
Большинство россиян не общается со своими руководителями в нерабочее время и не подписано на их аккаунты в соцсетях.
Чаще других поддерживают контакты с непосредственным начальником в нерабочее время россияне моложе 34 лет Общество
114
Самара не вошла в десятку городов по уважению к старшим
02 февраля 2022, 11:03
Самара не вошла в десятку городов по уважению к старшим
Опрос проводился в 26 городах РФ по методу личных и телефонных интервью. Общество
127
Самарцы считают, что 2022 год будет хуже прошлого
01 февраля 2022, 12:57
Самарцы считают, что 2022 год будет хуже прошлого
Самые оптимистичные россияне проживают в Крыму, Бурятии и Пермском крае. Общество
334
В центре внимания
3 февраля и ночью 4 февраля в Самарской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя
2 февраля 2022  13:23
3 февраля и ночью 4 февраля в Самарской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя
56
Близка очередная отметка: еще 2 922 жителей Самарской области заболели коронавирусом
2 февраля 2022  12:59
Близка очередная отметка: еще 2 922 жителей Самарской области заболели коронавирусом
115
Со 2 февраля все учреждения дополнительного образования Самарской области перейдут на дистанционное обучение
2 февраля 2022  12:55
Со 2 февраля все учреждения дополнительного образования Самарской области переходят на дистанционное обучение
159
Самарские полицейские задержали подозреваемых в хищении денежных средств у пенсионеров
2 февраля 2022  09:33
В Самаре задержали подозреваемых в хищении денежных средств у пенсионеров
433
Одно из ключевых направлений работы РГО в Самарской области – развитие сферы туризма и повышение туристической привлекательности региона. 
1 февраля 2022  21:35
Дмитрий Азаров возглавит Попечительский совет реготделения «Русского географического общества»
422
Весь список