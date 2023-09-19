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Большинство самарцев поддерживает запрет продажи энергетиков несовершеннолетним

19 сентября 2023 10:28
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Большинство самарцев поддерживает запрет продажи энергетиков несовершеннолетним

В Госдуме предложили запретить продажу безалкогольных энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним по всей России. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, поддерживают ли подобную инициативу самарцы. В опросе приняли участие экономически активные граждане.

86% самарцев высказались за запрет продажи безалкогольных энергетиков несовершеннолетним: «Энергетические напитки вредны и не соответствуют всем требованиям». Против инициативы высказались лишь 7%: «Любой запрет подстегивает употребление»; «Не совсем понимаю смысл запрета. Не содержит алкоголя и наркотиков, содержит кофеин и таурин для повышения бодрости и работоспособности — в чём проблема? Может, ещё и кофе запретим?»

Женщины поддерживают предложение о запрете энергетиков чаще мужчин (88 и 83% соответственно). Респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц — чаще тех, кто зарабатывает меньше (90% против 82% среди граждан с доходом до 50 тыс. руб. в месяц). Жители города в возрасте 35—44 лет выступают против энергетиков чаще более молодых и более зрелых респондентов.

Время проведения: 18 сентября 2023 года

Теги: Опрос

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