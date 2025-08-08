Я нашел ошибку
Главные новости:
На протяжении нескольких часов зрители наблюдали за напряжённой борьбой, где главным оружием была не физическая сила, а стратегия, выдержка и аналитическое мышление.
В самарском центре спорта «Ладья» прошёл турнир по шахматам среди сотрудников УФСИН региона
В связи с этим с 13 по 26 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение ряда жилых домов и организаций.
«Т Плюс» выполнит ремонт тепловых сетей от Центральной отопительной котельной в Самаре
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
Статистика ко Дню строителя: 17% руководителей ООО по стройке — женщины
Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование Изображение
Самарская и Нижегородская области обменялись лучшими практиками в сфере науки, образования и работы с бизнесом
Суд принял новое решение по делу самарского экс-премьера
Большинство самарцев не хотят проходить собеседования с ИИ при трудоустройстве

8 августа 2025 10:10
162
Большинство самарцев не хотят проходить собеседования с ИИ при трудоустройстве

Сервису по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob — 25 лет. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из города.

Сегодня всего 5% самарцев считают возможным полностью доверить ИИ собеседования с кандидатами на вакансии. 41% допускают частичное использование компьютерных алгоритмов, а еще 45% категорически против них.

Пройти собеседование с ИИ вместо рекрутера однозначно готовы 11% горожан, скорее готовы еще 29%. Судя по комментариям, для одних решающий фактор — интерес («Как все новое и неизвестное это вызывает любопытство»); для других — субъективность человеческой оценки («Так можно избежать дискриминации»; «Рекрутер — это человек. Сегодня у него одно настроение, а завтра другое»). 22% настроены абсолютно негативно, 38% — скорее против («Не доверяю»; «Для меня это было бы признаком неуважения, желания сэкономить и небрежного отношения работодателя к потенциальному работнику»).

Мужчины чаще женщин отвергают использование ИИ на собеседованиях, среди горожанок больше тех, кто за ограниченное использование новых технологий.

Среди горожан до 35 лет больше считающих допустимым частичное использование ИИ на собеседованиях, чем среди тех, кто старше.

Граждане с высшим образованием чаще респондентов, закончивших колледж, выступают за то, чтобы ИИ помогал рекрутеру на собеседованиях, но не заменял человека. Степень готовности пройти интервью у ИИ у опрошенных с высшим образованием ниже, чем у опрошенных со средним профессиональным.

Время проведения: 1—6 августа 2025 года

Теги: Опрос

