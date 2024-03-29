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Большинство самарцев хотя бы раз меняли профессиональную сферу

29 марта 2024 10:24
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Большинство самарцев хотя бы раз меняли профессиональную сферу

 

Авито Работа провела опрос более 7 000 работающих россиян и задала им вопросы о том, как часто они меняли сферу деятельности и места работ. Аналитики выяснили, что 63% опрошенных россиян хотя бы раз меняли сферу деятельности за время своей карьеры.

 

Тем не менее почти треть (32%) опрошенных россиян никогда не меняли сферу деятельности. Из тех, кто менял профессию, 34% респондентов меняли ее 1–2 раза, 20% — 3–4 раза. Тех, кто менял сферу деятельности 5 раз или более, оказалось 9%. Ни разу не меняли сферу деятельности 37% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет и столько же респондентов от 65 лет и старше. Больше всего доля респондентов, которые меняли профессиональную сферу, среди работающих россиян в возрасте от 35 до 44 лет (66%).

 

Чаще всего россияне, заявившие о смене сферы деятельности, работают в сфере маркетинга, PR и рекламы (82%), управления персоналом (79%), гостинично-ресторанного бизнеса (77%). Реже всего меняют профессиональную сферу медицинские работники и представители сферы образования. Ни разу не меняли профессиональную сферу 52% опрошенных работников сфер медицины и фармацевтики, 49% — образования и науки, 36% — юриспруденции.

Список профессиональных сфер, где россияне чаще всего меняли профессиональную сферу

Сфера деятельности

Количество респондентов, менявших сферу деятельности, %

Маркетинг, реклама, PR

82%

Управление персоналом

79%

Туризм, гостиничный бизнес и предприятия общественного питания

77%

Онлайн-торговля

73%

Фитнес, салоны красоты

72%

Страхование

71%

Консалтинг, профессиональные услуги

69%

Домашний персонал (работа по дому, няня и т.д.)

68%

 

Большинство опрошенных россиян (81%) также хотя бы раз за время карьеры меняли место работы. Тех же, кто ни разу не менял место работы, оказалось 15%. 24% опрошенных меняли 1–2 места работы, 29% — 3–4 раза, 16% — 5–6. От 7 до 9 мест работы сменили 7% россиян, столько же опрошенных признались, что меняли больше 10 мест работы за все время своей профессиональной деятельности. Интересно, что чаще всего меняли места работы представители консалтинга и профессиональных услуг — половина опрошенных из этой сферы признались, что меняли работу 5 раз и больше.

Теги: Опрос

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