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Даже правильный выбор профессии не отменяет интерес к другим сферам деятельности: большинство самарцев хотело бы «примерить» другие работы. Имея возможность на один день сменить профессию, женщины чаще всего пробовали бы свои силы в роли врача, а мужчины — летчика. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Если бы появилась возможность на один день перевоплотиться в представителя другой профессии, 12% самарцев хотели бы стать врачом. Пилотом мечтают побыть 10%, актером — 7%. 6% горожан хотели бы попробовать свои силы в роли чиновника. Еще 6% — отправиться в космос. Профессии программиста и дизайнера привлекают по 4% опрошенных. Также по 2% респондентов готовы на один день стать водителем, поваром, учителем, юристом или следователем. 26% опрошенных назвали иные профессии, например, тренера, спортсмена, полицейского, военного, ветеринара, банкира. Не стали бы менять свою профессию 16% горожан.



Мужчины чаще женщин мечтают попробовать себя в роли космонавта, пилота, программиста и чиновника, а женщины же чаще хотели бы на один день превратиться во врача, дизайнера, актрису, учителя и следователя.



Время проведения: 27 сентября — 2 октября 2023 года