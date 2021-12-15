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Большинство россиян прислушивается к мнению своих родственников и знакомых

15 декабря 2021 09:42
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Большинство россиян прислушивается к мнению своих родственников и знакомых

Большинство россиян прислушивается к мнению своих родственников и знакомых, – свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Он показал, что 35% прислушиваются к мнению родителей, 29% – к мнению друзей, 17% – к детям или внукам, а также братьям и сестрам, а 20% – к другим родственникам. При этом каждый пятый опрошенный не имеет в своем окружении людей, мнение которых им важно.

Отвечая на вопрос о том, кто из известных россиян является авторитетом, 16% участников опроса назвали президента Путина. Среди других респонденты выделили министра обороны Шойгу, главу МИДа Лаврова и премьера Мишустина.

В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет, передает Радио Маяк.

Фото: pixabay.com

Теги: Опрос

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