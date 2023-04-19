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Большинство россиян предпочитает работать между Первомаем и Днем Победы

19 апреля 2023 11:46
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большинство россиян предпочитает работать между Первомаем и Днем Победы

52% россиян между продолжительными выходными в майские праздники и возможностью работать между ними выберут второй вариант. Об этом говорят итоги опроса в рамках проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Только 11% опрошенных берут отпуск в промежутке между этими выходными, чтобы отдохнуть от работы. При этом 57% из них отправляются за город, в том числе на дачу, почти 20% старается улететь в другие страны. Остальные, как правило, проводят длинные выходные дома.

Несмотря на то, что майские праздники дают дополнительную возможность отдохнуть, неэффективными их считают 32% участников исследования. 21% наоборот высказались за то, что в отличие от новогодних выходных в мае хотя бы есть возможность организовать работы на приусадебных участках или помочь с ними родителям. 

Основным недостатком длинных выходных в майские опрошенные считают незапланированные траты. Так ответил 40% респондентов. Каждый третий при этом также сообщил, что по причине коротких отпусков коллег в эти дни многие процессы оказываются заторможены или парализованы, что сильно мешает общему рабочему процессу.

«Споры относительно продолжительных праздников ведутся много лет. За это время многие пересмотрели позицию относительно их неэффективности. Но все равно большая часть людей предпочитает работать, а потом ходить в полноценный отпуск в удобное для себя время», – отмечает Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» группы компаний «АльфаСтрахование».

В исследовании приняли участие 1117 человек. Средний возраст опрошенных составляет 40 лет.

Теги: Опрос

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