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Большинство россиян готово к отказу от пластиковой посуды

31 августа 2021 10:30
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Большинство россиян готово к отказу от пластиковой посуды

Минприроды предложило с 2024 года запретить использование в России 28 видов одноразовых товаров и упаковки, которые невозможно переработать. 82% населения уже сейчас сообщают о готовности отказаться от пластиковой посуды.
В числе одноразовых товаров, которые невозможно переработать, а потому и предлагается запретить, — пластиковые непрозрачные и цветные бутылки, тарелки, трубочки, столовые приборы. Как показал опрос SuperJob, 44% россиян однозначно готовы обойтись без пластиковой посуды, еще 38% — скорее готовы. По их мнению, одноразовая посуда и упаковка из пластика — настоящая беда планеты, приближающая глобальную экологическую катастрофу. Напротив, точно не готовы отказаться от своей привычки 4% россиян, еще 14% скорее не готовы. Они объясняют свою позицию удобством одноразовой посуды в некоторых ситуациях, а также напоминают о возможности замены неперерабатываемого пластика на перерабатываемый: «Брать с собой кружку из дома, чтобы выпить кофе в парке, — это утопия»; «Надо заставить производителей использовать такой пластик, который подлежит переработке. Например, сейчас баночки из-под йогурта и кефира не принимают в переработку, поскольку они из окрашенного пластика».

Число тех, кто выражает однозначную готовность обойтись без привычных многим пластиковых стаканов, тарелок и приборов, продолжает расти. Если в 2018 году на это был согласен лишь каждый третий (34%), то в марте текущего года — 42%, а сейчас — уже 44%.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 394
Время проведения: 20—30 августа 2021 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

Теги: Минприроды Пластик посуда соцопрос

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