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Большинство экономически активных самарцев не планирует отмечать День святого Валентина ни дома, ни на работе

10 февраля 2023 09:33
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Большинство экономически активных самарцев не планирует отмечать День святого Валентина ни дома, ни на работе

День святого Валентина в России отмечают все реже, и все же 30% мужчин собираются порадовать своих вторых половинок букетом. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане и представители работодателей из Самары.

Отметить День всех влюбленных хотят 19% самарцев, у 71% опрошенных таких планов нет.

И все же букеты будут: 30% мужчин, состоящих в браке или отношениях, поздравят свою вторую половину и подарят цветы.

Больше всего неравнодушных ко Дню святого Валентина среди респондентов моложе 34 лет (26% будут праздновать 14 февраля). Они же — основные дарители цветов: каждый второй преподнесет букет любимой женщине.

На вопрос о планах празднования Дня всех влюбленных на работе лишь 6% представителей компаний ответили утвердительно. Чаще всего организуется почта с валентинками.
 

В целом по стране за 16 лет популярность праздника влюбленных снизилась почти в 4 раза: в 2007 его отмечал каждый второй (50%), сейчас — лишь 13%.

Время проведения: 31 января — 9 февраля 2023 года

Фото: pxhere.com

Теги: Опрос

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