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Большинство детей откладывают карманные деньги

13 июня 2024 10:57
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Большинство детей откладывают карманные деньги

Подавляющее большинство (84%) россиян отмечают, что их дети в возрасте от 8 до 18 лет откладывают деньги, которые им выделяют на карманные расходы, выяснили страховая компания «Росгосстрах Жизнь» и edtech-компания MAXIMUM Education в ходе совместного опроса*. При этом 64% детей делают это нерегулярно, 20% постоянно и только 16% не  занимаются накоплением

Несмотря на то, что большинство детей предпочитают делать сбережения, 51% россиян утверждает, что их дети не видят прикладной пользы от этого процесса, считая, что их всем обеспечивают родители. А 49% респондентов сообщили, что не обсуждают с детьми тему финансов, объясняя это тем, что детям еще рано задумываться о денежных накоплениях в силу возраста.

Многие родители отметили, что чаще всего их дети тратят карманные деньги на свои интересы и развлечения (59%): фастфуд, сладости, игрушки, походы в кино и кафе. Расходы 24% детей не структурированы и зависят от ситуации. Каждый пятый ребенок (20%) – на необходимые нужды: например, перекус в школе, проезд и т.д. При этом 14% откладывают деньги на крупные покупки, такие как велосипед, самокат, электронный гаджет, и в том числе на подарки родственникам.

«Чем раньше ребенок узнает об основах планирования бюджета и управления расходами, тем благоприятнее это повлияет на его финансовое положение во взрослой жизни. Сейчас существует множество способов и доступных инструментов для знакомства детей с финансовой грамотностью: специальные детские банковские карты, обучающие книги, настольные и компьютерные игры, а также мультфильмы и мобильные приложения. Как показал наш опрос, уже треть российских детей в возрасте до 13 лет пользуется банковской картой, платежным стикером или альтернативными способами оплаты. И это хороший тренд, который, уверена, продолжится в будущем», — уверена заместитель генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова

«Разговоры о финансовой грамотности с ребенком важно вести с ранних лет и давать ему возможность принимать решения самому. Можно доверить ему самостоятельно спланировать бюджет, например, на семейный отдых, а затем вместе обсудить предложенный им вариант. Отдельной темой, которой стоит уделить внимание, являются инвестиции: нужно рассказать детям о существующих инструментах и разъяснить пользу такого распоряжения финансами. При этом важно предостеречь ребенка от вложения средств в сомнительные платформы и организации, а также предупредить о мошенниках и рассказать ему, как не быть обманутым, – рассказал руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта. – Мешают развиваться финансовой грамотности обещания, которые родители не сдерживают. Например, данное, но не выполненное обещание выдать ребенку карманные деньги за определенное достижение, «убьет» мотивацию подростка. Однако стоит понимать, что одних усилий родителей недостаточно. Для развития финансовой грамотности нужен системный подход. В учебную систему можно встраивать реальные экономические примеры, чтобы школьники на системном уровне усваивали основные принципы экономики».

* Опрос проводился в мае 2024 года. В нем приняли участие 1213 жителей России из всех федеральных округов, 60% – мужчины, 40% – женщины.

Теги: Опрос

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