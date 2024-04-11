Больше всего россияне любят работу в офисе из-за общения с коллегами

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Авито Работа провела опрос более 8 000 работающих россиян и задала им вопросы о формате их работы. Аналитики выяснили, что 29% опрошенных россиян всегда работают в офисе, 18% — иногда могут работать удаленно. Среди тех, кто работает из офиса, 41% россиян предпочитают именно такой формат работы, а 36% нравится работать из офиса, но они также видят преимущества и у других графиков.

Согласно опросу, только 9% респондентов всегда работают удаленно, а у 36% россиян профессия не подразумевает работу из офиса (т.е. работают на заводах, в торговых точках и т.п.). Закономерно, этот ответ чаще всего выбирали работники сельского хозяйства и агропромышленности (63%), специалисты производственной сферы (53%), традиционной торговли (49%), сферы строительства и недвижимости (48%), транспорта, логистики и доставки (47%).

В удалённом формате чаще других возрастных групп работает молодёжь от 18 до 24 лет (15%). Удаленно работают треть (34%) специалистов маркетинга, рекламы и PR, 31% работников онлайн-торговли и 26% представителей сферы IT и телекома.

Среди преимуществ работы в офисе россияне чаще всего называли возможность живого общения и взаимодействия с коллегами (49%), баланс — разделение профессиональной и личной жизни (45%), а также быстрое решение проблем и рабочих вопросов благодаря прямой коммуникации (44%).