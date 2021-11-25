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Больше трети самарцев считают, что сотрудников ГИБДД на дорогах недостаточно

25 ноября 2021 10:34
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Больше трети самарцев считают, что сотрудников ГИБДД на дорогах недостаточно

Автомобильный сайт Дром провел всероссийский опрос среди автолюбителей «Нужно ли больше сотрудников ГИБДД на дорогах?» Больше трети опрошенных самарцев (38%) выступают за увеличение количества инспекторов. Они считают, сейчас недостаточно экипажей, следящих за безопасностью на дорогах. 

Другая часть автолюбителей региона (36%) ответила, что сотрудников ГИБДД должно быть минимальное количество. По их мнению, камеры фотовидеофиксации отлично справляются с контролем дорожной ситуации. А 26% опрошенных отметили, что сейчас экипажей ровно столько, сколько необходимо. 

«Если есть возможность, то надо больше личного состава выводить на дороги, особенно в выходные и праздничные дни. В первую очередь — это борьба с пьянством за рулём. Другими методами сложно пресечь», —  отметил автолюбитель из Улан-Удэ. Противоположной точкой зрения поделился участник опроса из Краснодара: «Считаю, что сотрудников ГАИ по большей части должны заменить камеры фиксации нарушений. Причём не только за скоростью, а также за перекрестками, обочиной, неправильной парковкой и т. д

В среднем по стране 51% опрошенных водителей выступили за увеличение количества инспекторов, 30% — против, а 19% считают, что сейчас их достаточное количество. В Забайкальском крае и Новосибирской области подавляющее большинство опрошенных высказалось о нехватке сотрудников ГИБДД — 72% и 67% пользователей соответственно. Меньше всего патрульные автомобили на дорогах хотят видеть на Кавказе, в Крыму и Ростовской области. Почти половина автолюбителей этих регионов выступила за снижение количества инспекторов. 

Всероссийский опрос проводился с 8 по 17 ноября 2021 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие 10 тысяч человек.

Теги: БДД Опрос

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