мошенники стали обманывать людей через оплату аренды жилья
Мошенники стали обманывать людей через оплату аренды жилья
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
В России предложили отложить требования к локализации такси для самозанятых
В России предложили отложить требования к локализации такси для самозанятых
В Тольятти задержали подозреваемого в квартирной краже после застолья
В Тольятти задержали подозреваемого в квартирной краже после застолья
Родители могут отказаться от покупки, сделанной ребенком через их аккаунт
Родители могут отказаться от покупки, сделанной ребенком через их аккаунт
Большинство самарцев поддерживает новые ограничения для пользователей электросамокатов
Большинство самарцев поддерживает новые ограничения для пользователей электросамокатов
В Самарской области за выходные задержали 59 нетрезвых водителей
В Самарской области за выходные задержали 59 нетрезвых водителей
В аэропорту Самары сняты временные ограничения на полеты
В аэропорту Самары сняты временные ограничения на полеты
Большинство самарцев поддерживает новые ограничения для пользователей электросамокатов

Большинство самарцев поддерживает новые ограничения для пользователей электросамокатов

В опросе  SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить запрет на разговоры по телефону во время управления электросамокатами и электровелосипедами без гарнитуры hands-free и запрет на движение СИМ по тротуарам. Обе эти инициативы были поддержаны большинством экономически активных респондентов.

75% самарцев — за запрет разговоров по телефону во время управления электросамокатами и электровелосипедами без гарнитуры. Против высказались лишь 11% («Если будут наушники, то вероятность не услышать что-то присутствует»), еще 14% затруднились с ответом («Глупость какая-то. Кто разговаривает по телефону во время езды на самокате?!»).

Инициатива о запрете движения электросамокатов и электровелосипедов по тротуарам также нашла поддержку у большинства опрошенных (64%), однако здесь доля противников выше и составляет 20% («Пусть сначала создадут для этого вида транспорта инфраструктуру»; «Сначала выделите им полосы для движения»; «Запрет ни к чему не приведёт, кроме повышения смертности, так как пользователи СИМов перейдут с тротуара (где больше препятствий) к обочине/правой стороне проезжей части. Учитывая глупость подростков, это будет плохим решением»).

Женщины значительно чаще мужчин поддерживают оба вида ограничений для пользователей электросамокатов. Число сторонников инициатив растет с увеличением возраста опрошенных.

Время проведения: 20—22 октября 2025 года

Теги: БДД Опрос

