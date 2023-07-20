Больше половины жителей Поволжья не хотят, чтобы дети пошли по их стопам в профессии

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Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, хотят ли жители Поволжья, чтобы дети выбрали себе их профессию, и представители каких профессий чаще всего мечтают, чтобы дети, наоборот, пошли по их стопам.

54% опрошенных жителей Приволжского федерального округа не хотели бы, чтобы дети последовали их примеру в выборе профессиональной деятельности. Чаще других такой ответ давали специалисты из сфер «Транспорт, логистика, перевозки», «Маркетинг, реклама, PR», «Административный персонал», а в разрезе возрастов — респонденты от 31 до 40 лет. 57% женщин считает, что их детям не следует повторять их профессиональный путь, для сравнения, среди опрошенных мужчин такой ответ дали 46%.

При этом каждый пятый житель Поволжья хотел бы, чтобы ребенок пошел по его стопам в профессии. Чаще остальных такое желание выражали юристы, ИТ-специалисты, сотрудники сферы строительства и недвижимости, в разрезе возрастов — соискатели от 61 до 65 лет. Хотели бы видеть ребенка в своей профессиональной сфере каждый четвертый респондент-мужчина и только 16% респондентов-женщин.

Затруднились ответить на вопрос 25% опрошенных жителей регионов Поволжья. Чаще других это специалисты по продажам и обслуживанию клиентов, в разрезе возрастов — респонденты категории 26-30 лет.