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Больше половины работников Самарской области предпочли бы корпоративу денежную премию

23 декабря 2021 12:57
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Больше половины работников Самарской области предпочли бы корпоративу денежную премию

Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос среди работников Самарской области, чтобы выяснить, насколько они любят новогодние корпоративы и согласны ли отказаться от них ради премии.

Если бы у работников региона была возможность выбора, то 67% опрошенных предпочли бы заменить новогодний корпоратив на денежную премию, а праздник выбрали бы лишь 30%. Чаще других предпочтение деньгам отдают представители профессиональных сфер «Производство, сельское хозяйство» (80%), «Начало карьеры, студенты» (79%) и «Административный персонал» (78%).

В целом всегда посещают корпоративы 37% работников региона, 46% присоединяются к празднику лишь изредка, а 17% и вовсе их игнорируют. Любители вечеринок с коллегами преобладают среди HR-специалистов (60%), представителей сферы искусства и масс-медиа (56%) и в среде банковских служащих (52%). Отказываются от посещения корпоративов чаще других начинающие специалисты (40%), строители (34%) и специалисты по добыче сырья (30%).

Интересно, что чем старше респондент, тем больше вероятность того, что он хотя бы изредка бывает на корпоративах: среди работников в возрасте 55 лет и старше таких 43%, а среди респондентов 18-24 лет – лишь треть. Мужчины чаще женщин пропускают такие мероприятия (25% против 15%).

Теги: Опрос

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