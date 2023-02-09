Более трети самарцев сегодня считают, что букеты мужчинам дарить можно

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В том, что мужчинам можно дарить цветы, чаще убеждены женщины, тогда как среди представители сильного пола в основном протестуют. Наиболее подходящими поводами для вручения мужского букета считаются юбилей, получение награды и победа в соревнованиях, а самыми уместными цветами — розы, гвоздики и каллы. В преддверии Дня влюбленных и 23 февраля сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел исследование, в котором приняли участие представителей экономически активного населения из города.

В вопросе об уместности мужских букетов мнения самарцев разделились: 35% опрошенных убеждены, что это вполне допустимо, а 26% — что такой подарок не подходит для представителей сильного пола. Сторонников точки зрения, что мужские букеты имеют место быть, больше среди женщин (53% против 17% среди мужчин). Сами же мужчины чаще настаивают на неуместности такого подарка (30% против 22%).



По какому поводу можно подарить цветы мужчине? Наиболее подходящим праздником 33% горожан считает юбилей или день рождения. На втором месте — вручение награды, на третьем — победа в соревнованиях: в том, что в таких ситуациях букет абсолютно приемлем, уверены 30% и 26% опрошенных соответственно. Каждый четвертый (24%) думает, что цветы стоит вручить мужчине по случаю его ухода на пенсию, каждый пятый (19%) — в день профессионального праздника. День защитника Отечества считают подходящим поводом 16%, повышение в должности — 10%, день свадьбы — 6%. Реже всего упоминались День святого Валентина и день знакомства (5% и 3% соответственно). По мнению 32% респондентов, цветы мужчине можно подарить на любой праздник или дату.



Вручение награды, выход на пенсию и профессиональный праздник чаще считают подходящим поводом мужчины, а повышение в должности и любое торжество — женщины.



Каким должен быть букет для представителя сильного пола? По мнению респондентов, самые «мужские» цветы — это розы и гвоздики: их назвали по 15% опрошенных. Каждый девятый подарил бы каллы (11%), по 6% выбрали бы хризантемы и гладиолусы. Однако самая распространенная позиция — цветы в букете для мужчины могут быть любыми: так считают 48% жителей.



Время проведения: 2—8 февраля 2023 года