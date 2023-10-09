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Более трети россиян считают, что отпускать ребенка в школу одного можно с 8-9 лет

9 октября 2023 13:09
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Более трети россиян (37%) считают, что отпускать ребенка в школу одного можно с 8-9 лет

Более трети россиян (37%) считают, что отпускать ребенка в школу одного можно с 8-9 лет, выяснили СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» (входят в группу ВТБ) в ходе опроса родителей российских школьников, который проводился накануне Дня учителя. Наиболее важными факторами для принятия такого решения респонденты называют расстояние до школы (30%), безопасность района (20%) и знание ребенком правил безопасности (18%).

27% респондентов склоняются к мнению, что ходить в школу самостоятельно дети могут с 10-11 лет. Каждый пятый (21%) готов отпускать ребенка в школу одного только с 12 лет. А 15% россиян считают, что ходить самостоятельно в школу ребенок может уже с первого класса — с 6-7 лет.

Россияне рассказали, почему боятся отпускать детей одних в школу:

  • опасаются незнакомых людей, которые могут навредить ребенку — 34%;
  • боятся, что ребенок может потеряться — 26%;
  • переживают из-за опасностей на проезжей части — 23%;
  • опасаются, что ребенок в целом может получить какие-либо травмы по дороге домой — 17%. 

Только у 31% россиян дети ходят в школу самостоятельно. 23% школьников провожают на учебу родители, а 18% — бабушки, дедушки или другие родственники. Также сопровождают детей няни (11%), личные водители (8%) и знакомые, дети которых тоже учатся в этой школе (9%).

«Для любого родителя первые самостоятельные походы ребёнка в школу – большой стресс. Чаще всего опасения напрасны, и дети отлично добираются до школы и обратно, но волнения взрослых вполне объяснимы, — говорит начальник управление андеррайтинга страхования от несчастных случаев ПАО СК «Росгосстрах» Анна Комиссарова. — Если использовать более рациональный подход и анализировать наиболее вероятные риски, с которыми может столкнуться ребенок на пути к школе, то выяснится, что это травмы. Особенно если для передвижения используется самокат или другое, как сегодня говорят, средство индивидуальной мобильности. Вряд ли наличие полиса страхования от несчастных случаев снимет напряжение у склонных к тревожности родителей. Но если неприятности действительно произойдут, это, как минимум, позволит направить полученные по страховке деньги на более качественное лечение или реабилитацию ребенка». 

Теги: Опрос

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