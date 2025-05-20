Более половины самарцев хотели бы временно переехать в другой район в период цветения

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Компания Level Group провела исследование, чтобы узнать, как часто самарцы, страдающие сезонной аллергией, временно меняют регион пребывания, чтобы переждать пик цветения растений-аллергенов. Выяснилось, что только каждый десятый опрошенный (10%) регулярно уезжает в другой регион в период цветения из-за аллергии на пыльцу. При этом более половины самарцев (66,7%) признались, что хотели бы временно переехать в другой район на это время.

Опрошенные также рассказали, в какие регионы России обычно уезжают на период цветения. Абсолютное большинство самарцев (100%) выбирает для путешествия на время сезона цветения Сочи.

Далеко не каждый самарец готов переехать в другой регион из-за сезонной аллергии: в этом признались 51% опрошенных. Светлана Турбовская, врач высшей категории, аллерголог, дерматовенеролог Европейского медицинского центра (ЕМС) рассказала, как облегчить симптомы поллиноза.

«В первую очередь, необходимо подобрать и регулярно принимать терапию при аллергии. Если у человека ринит, ему могут потребоваться антигистаминные препараты и местные противоаллергенные средства. При появлении бронхиальной обструкции из-за аллергии к терапии могут добавиться препараты против астмы. Эти лекарства должны быть индивидуально подобраны на приеме аллерголога-иммунолога, крайне важно не заниматься самолечением, особенно при выраженной симптоматике.

В период поллиноза аллергикам следует также подготовить дом, чтобы облегчить симптомы. Необходимо закрывать окна на весь период цветения, а проветривание осуществлять за счет кондиционера. Если в доме его нет, то на можно воспользоваться влажной марлей, которая вешается на открытое окно. Так попадание пальцы в квартиру будет минимальным. По возможности в доме стоит каждый день проводить влажную уборку, по возвращении с улицы всегда принимать душ и менять уличную одежду на домашнюю.