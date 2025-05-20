Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «Навстречу модернизму»
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «Навстречу модернизму»
Житель Приволжского района трубой повредил замок и украл велосипед
Житель Приволжского района трубой повредил замок и украл велосипед
Самара и Тольятти - в десятке популярных направлений для отдыха на Волге летом
Самара и Тольятти - в десятке популярных направлений для отдыха на Волге летом
В Жигулевске мужчина украл из аптеки прибор стоимостью 13 тысяч рублей
В Жигулевске мужчина украл из аптеки прибор стоимостью 13 тысяч рублей
Самарец, испугавшись, отдал мошенникам 4,8 млн рублей
Самарец, испугавшись, отдал мошенникам 4,8 млн рублей
Из-за сильного ветра в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
Из-за сильного ветра в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
В Самаре из-за штормового ветра закрыли речную переправу
В Самаре из-за штормового ветра закрыли речную переправу
Россия в марте оказалась основным поставщиком огурцов в Польшу
Россия в марте оказалась основным поставщиком огурцов в Польшу
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.41
-0.36
EUR 90.51
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Борском полицейские вместе со школьниками присоединились к акции «Сад памяти»
Региональная организация медицинских сестёр отмечает 30-летие
Самарский зоопарк приглашает гостей на "День зоопарка"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более половины самарцев хотели бы временно переехать в другой район в период цветения

20 мая 2025 10:00
127
Более половины самарцев хотели бы временно переехать в другой район в период цветения

Компания Level Group провела исследование, чтобы узнать, как часто самарцы, страдающие сезонной аллергией, временно меняют регион пребывания, чтобы переждать пик цветения растений-аллергенов. Выяснилось, что только каждый десятый опрошенный (10%) регулярно уезжает в другой регион в период цветения из-за аллергии на пыльцу. При этом более половины самарцев (66,7%) признались, что хотели бы временно переехать в другой район на это время. 

Опрошенные также рассказали, в какие регионы России обычно уезжают на период цветения. Абсолютное большинство самарцев (100%) выбирает для путешествия на время сезона цветения Сочи. 

Далеко не каждый самарец готов переехать в другой регион из-за сезонной аллергии: в этом признались 51% опрошенных. Светлана Турбовская, врач высшей категории, аллерголог, дерматовенеролог Европейского медицинского центра (ЕМС) рассказала, как облегчить симптомы поллиноза. 

«В первую очередь, необходимо подобрать и регулярно принимать терапию при аллергии. Если у человека ринит, ему могут потребоваться антигистаминные препараты и местные противоаллергенные средства. При появлении бронхиальной обструкции из-за аллергии к терапии могут добавиться препараты против астмы. Эти лекарства должны быть индивидуально подобраны на приеме аллерголога-иммунолога, крайне важно не заниматься самолечением, особенно при выраженной симптоматике. 

В период поллиноза аллергикам следует также подготовить дом, чтобы облегчить симптомы. Необходимо закрывать окна на весь период цветения, а проветривание осуществлять за счет кондиционера. Если в доме его нет, то на можно воспользоваться влажной марлей, которая вешается на открытое окно. Так попадание пальцы в квартиру будет минимальным. По возможности в доме стоит каждый день проводить влажную уборку, по возвращении с улицы всегда принимать душ и менять уличную одежду на домашнюю. 

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Лишь 23% жителей Самарской области действительно любят свою работу
20 мая 2025, 09:41
Лишь 23% жителей Самарской области действительно любят свою работу
В разрезе возрастов больше других любят свою текущую работу респонденты 55 лет и старше. Общество
128
Наиболее распространенная проблема, с которой сталкиваются соискатели из Самарской области, – это низкий уровень зарплат в вакансиях
19 мая 2025, 11:43
Наиболее распространенная проблема, с которой сталкиваются соискатели из Самарской области, – это низкий уровень зарплат в вакансиях
Результаты опроса говорят о том, что для многих соискателей поиск работы по-прежнему сопряжен с множеством субъективных и объективных барьеров. Общество
332
87% компаний в Самаре принимают на работу родственников сотрудников
19 мая 2025, 09:44
87% компаний в Самаре принимают на работу родственников сотрудников
Чем крупнее компания, тем охотнее она нанимает родственников сотрудников: среди предприятий, где работает до 100 человек. Общество
266
В центре внимания
Из-за сильного ветра в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
20 мая 2025  10:23
Из-за сильного ветра в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
117
В Самаре из-за штормового ветра закрыли речную переправу
20 мая 2025  10:19
В Самаре из-за штормового ветра закрыли речную переправу
113
В Самаре разбушевалась стихия
20 мая 2025  09:54
В Самаре разбушевалась стихия
136
В Самаре начали проходку правого перегонного тоннеля станции метро
20 мая 2025  09:31
В Самаре начали проходку правого перегонного тоннеля станции метро "Театральная"
140
В Самарской области в 2025 году снова отменили Грушинский фестиваль
19 мая 2025  11:59
В Самарской области в 2025 году снова отменили Грушинский фестиваль
973
Весь список