Более 20% самарцев работодатели удерживают с помощью повышения зарплаты

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Опрос проводили среди 1910 работающих россиян в возрасте 25-55 лет, в том числе и в Самарской области. Как показало исследование, большинство их них (64%) недовольны своим уровнем заработной платы на текущем месте работы, а довольны – 36%. При этом обращались к руководству за повышением зарплаты только 23% опрошенных, 17% и так периодически повышают оклад, еще 38% повышения зарплаты не просили, а 22% хотели бы попросить, но боятся, пишет Зарплата.ру.

Работники не просят повышения зарплаты у руководства потому что не видят в этом смысла (40%), не умеют просить или стесняются (12%), боятся агрессии со стороны руководства и увольнения (14%), видят, что сейчас сложности в компании (11%) или неподходящий период (23%). Те же, кто просит повышения зарплаты, делают это раз в год – 20%, раз в полгода – 8%, остальные респонденты обращаются в зависимости от результатов и достижений.

Опрос показал, что часть компаний готова удерживать сотрудников, решивших уволиться, повышением зарплаты и даже может предложить больше, чем готовы платить в другой организации. Например, удержать повышением заработка удалось 22% сотрудников, при этом еще 18% респондентов отмечает, что их пытались удержать контроффером, но предложение оказалось менее привлекательным в сравнении с новым местом работы. Еще 60% признаются, что работодатели никогда не пытались их удержать увеличением заработка.

Сотрудники, которых работодатель пытался удержать от увольнения с помощью повышения зарплаты, работают в основном: в сфере финансов, образования, промышленности, строительства, ИТ, юриспруденции, продаж, медицины.

В этом году 35% опрошенных сотрудников намерены добиваться повышения зарплаты, так как ее давно не индексировали, при этом остальные добиваться повышения оплаты не планируют, потому что ее и так недавно повысили (11%), в компании есть сложности (10%) и потому что все равно зарплату не повысят (44%). При этом из них 54% респондентов заявляют, что если им не повысят зарплату в этом году, то они однозначно найдут новую работу и уволятся, 16% готовы остаться на текущем рабочем месте, но возьмут подработку, 10% ничего не будут предпринимать, а еще 20% пока не знают, как поступят в этом случае.