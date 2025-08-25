Благодаря судебным приставам Самары торгового представителя восстановили в должности

245

Судебные приставы восстановили трудовые права жителя самарца, которого незаконно уволили из торговой компании.

Руководство организации расторгло трудовой договор с сотрудником, при этом нарушив процедуру увольнения. Мужчина обратился в суд, в итоге ему удалось доказать, что отстранение от работы было незаконным. Поскольку руководство добровольно исполнять судебное решение не спешило, в отделение судебных приставов Промышленного района г. Самары поступил соответствующий исполнительный лист.

Судебный пристав уведомил директора компании о возбуждении исполнительного производства, предупредив об уголовной ответственности за неисполнение судебного решения. В кратчайшие сроки сотруднику Службы поступили документы, подтверждающие исполнение решения суда в части восстановления мужчины в должности торгового о представителя. Трудовые права жителя Самары восставлены.

Пресс-служба ГУФССП России по Самарской области