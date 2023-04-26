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Безопасность самых юных пешеходов региона на контроле ГИБДД

26 апреля 2023 10:14
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Безопасность самых юных пешеходов региона на контроле ГИБДД

Школьникам и воспитанникам детских садов напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения и безопасности на дороге.

В рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории региона в Тольятти и Челно-Вершинском районе сотрудники полиции провели

для школьников мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов #63Засветись. Вместе с учащимися начальных классов полицейские повторили правила дорожного движения и объяснили детям, как правильно применять световозвращатели, где лучше всего их размещать, а также какую пользу они приносят. Каждый ребенок смог сделать световозвращающий элемент не только себе, но и своим близким и друзьям, чтобы быть заметным на дороге в темное время суток для водителя. Школьники сразу же разместили яркие наклейки на своих рюкзаках.

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Похвистневский» вместе с представителем Общественного совета при территориальном ОВД Татьяной Лупцовой, встретившись с учащимися начальных классов, показали обучающие мультфильмы и провели для ребят увлекательную игру по ПДД. Школьники отлично справились с непростыми заданиями и конкурсами, ответили на каверзные вопросы инспекторов, изучили тематические плакаты. В завершение мероприятия детям напомнили о правилах катания на велосипедах, роликах и самокатах, а также призвали не забывать о защитных средствах.

В Красноярском и Челно-Вершинском районах сотрудники полиции, встретившись с воспитанниками детских садов, в игровой форме объяснили ребятам азы ПДД. Дошколята вспомнили значения цветов светофора, изучили различные дорожные знаки. Ребята узнали, что нельзя перебегать проезжую часть перед движущимся транспортом, при переходе дороги обязательно нужно смотреть по сторонам; поняли, что на проезжей части игры не допустимы. Также автоинспекторы познакомили малышей с устройством патрульного автомобиля, рассказали о предназначении машины, показали в действии специальные звуковые и световые устройства, которыми оборудован служебный транспорт.

Теги: БДД

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