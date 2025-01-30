Алексей Сорокин о зимнем содержании улиц Самары: «Подходы будут другие»

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Представитель «Народного фронта» рассказал о перспективах и проблемах зимнего содержания дорог в Самаре.

С наступлением зимы благоустройство улиц и дорог становится одним из важнейших вопросов для региональных властей: В чем заключаются главные ошибки муниципальных служб? Какие противогололедные материалы выгоднее использовать? Какие заблуждения на тему зимнего содержания распространены среди жителей Самары? На все вопросы ответил Алексей Сорокин, член регионального штаба Народного фронта Самарской области, сообщает национальная ассоциация зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта.

Эксперт уже выступал с докладом на тему зимнего содержания в Самаре в рамках круглого стола, организованного Национальной ассоциацией зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта. На мероприятии присутствовали экологи, представители Уральского завода противогололедных материалов (производителя «Бионорд») и общественные деятели.

— Алексей, какие проблемы зимнего содержания города вы бы назвали самыми острыми и почему?

— В летний период содержание инфраструктуры более или менее легкая задача, но тоже имеет ряд нюансов. В зимний период специфика своя: очень важно расчищать тротуары и дороги, чтобы можно было проходить, проезжать, при этом не нанося урон благоустройству и зелёным насаждениям. То есть, с одной стороны надо расчистить, с другой стороны – сделать это максимально корректно, чтобы не повредить благоустройство и в следующем году его не восстанавливать. Если мы говорим о проблемах, то первая проблема — это как раз не совсем корректное содержание, когда крупногабаритная техника заезжает, начинает расчищать, что-то ломает, складирует это на зелёные насаждения.

— Какие противогололедные реагенты лучше справляются со своим предназначением?

— Однозначно современные реагенты лучше, потому что песко-соляная смесь достаточно агрессивна к дорожным покрытиям и зелёным насаждениям. Кроме того, по весне этот песок превращается в пыль, соответственно на улицах грязно. В принципе это не совсем безопасная история, в том числе для лёгких – песок, смешанный с солью, который превратился в пыль попадает в дыхательные пути. Однозначно нужно применять современные реагенты, которые более щадящие к покрытиям и зелёным насаждениям, безопасные для людей, домашних животных.

— Чем отличаются различные противогололедные реагенты?

— У всех реагентов есть свои схемы работы. То есть, разные реагенты рассчитаны на разную температуру, на разные погодные условия, у них разный срок действия. Одна из проблем, с которой в том числе и мы стараемся как-то бороться и просвещать – недостаточно просто взять и налить, накидать реагента и забыть про него, в зависимости от температуры и типа реагента, он начинает действовать по-разному и через разный промежуток времени. Но после того, как он растопил лёд, это все необходимо убрать.

— Какие противогололедные материалы выгоднее использовать?

— Когда мы говорим про выгоду, надо понимать, что зачастую пескосоляная смесь дешевле. Но, учитывая все недостатки, эта выгода достаточно сомнительна. И если мы посчитаем все негативные факторы, то в итоге плюс уже будет в сторону современных реагентов, в том числе и по экономической части. Мы должны просвещать управляющие организации: сколько стоит, почему это выгодно, где здесь преимущество. И доносить до людей, чтобы они тоже понимали почему такая цена и как это в дальнейшем поможет избежать дополнительных расходов. Например, на починку машин, покупку новой обуви, лечение собак. Тогда подходы будут другие.

Добросовестно ли муниципальные службы подходят к выполнению обязанностей по зимнему содержанию?

— Мы очень часто видим, что регламенты применения реагентов нарушаются. Иногда нарушается и концентрация — это создает определенный негатив у жителей, который абсолютно понятен. Муниципальные службы зачастую применяют реагенты неверно. Они не убирают материал вместе с растопившимся льдом, снежной массой, с тротуаров. Рассыпали, а мы по этому ходим, соответственно, у людей негатив. Здесь надо вопрос ставить по-другому: «Почему, уважаемые муниципальные службы, вы после того, как реагент подействовал, не убираете его со снежной массой»? Если это будет происходить, таких проблем со слякотью не будет, и ситуация будет лучше.