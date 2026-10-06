Александр Фомин: Улов красной рыбы резко упал

Резкое снижение улова лососевых может снова вернуть красную икру в разряд элитных деликатесов. В этому году показатели упали почти втрое, и причину пока не удалось найти ученым не только в России, но и в других странах, рассказал URA.RU директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. По его словам, за счет импорта или аквакультуры закрыть недостающие объемы предложения не получится.

— Представители рыбной отрасли сообщают, что в этом году резко снизилось производство красной икры. С чем связана такая динамика?

— Красную икру получают из тихоокеанских лососей. Они идут осенью на нерест и в это время идет вылов. При этом на икру приходится примерно 4,5 — 5% от веса пойманной рыбы — показатель может колебаться в зависимости от вида и стадии зрелости.

Среднегодовой улов лосося — примерно 300 тысяч тонн в год. Рекордные уловы доходили до 600 тысяч, а 200 тысяч считались низкими. Соответственно, в среднем выходило где-то 12-15 тысяч тонн икры в год.

А в этом году выловили всего 100 тысяч тонн лососевых — в три раза меньше, чем средние данные за много лет. Значит, и по икре такая же разница.

— Почему так произошло с уловом? От чего зависит, сколько придет лососевых?

— Видимо, с природными факторами. Есть общая тенденция к снижению, связанная с глобальным потеплением. Лососевые — холодолюбивые рыбы, и сейчас им некомфортно, выживаемость в море снижается, что замечают и в других странах. Период рекордных уловов, судя по всему, закончился.

Но четкого ответа, что произошло в этом году, нет, ученые его ищут. Падение было таким резким, что, судя по всему, здесь дело не только в потеплении — похоже, наложились еще какие-то факторы. Обычно рыба, если не приходила в один район, появлялась в другом, сейчас же все страны, которые занимаются промыслом лососевых, фиксируют падение.

Значит, что-то такое произошло в море, что даже ученые не смогли зафиксировать. Потому что прогноз был намного выше. А такого аномально низкого показателя не было уже очень давно.

— Много ли добавляет аквакультура к производству красной икры в России?

— Какие-то объемы добавляет. Но аквакультурная икра только из форели, и к тому же ее нужно долго выращивать. Как правило, на фермах не ждут, пока рыба вырастет до таких размеров, ее вылавливают раньше. Кроме того, все-таки аквакультурная икра ценится ниже. В последние годы ее в продаже стало больше, но ее доля все еще невелика — раз в 15-20 меньше, чем от дикой рыбы.

Как снижение улова лососевых повлияет на рынок

— Какими могут быть последствия такого падения вылова для рынка икры? Позволят ли полученные объемы обеспечить спрос на нее, особенно в предновогодний период? Если нет, то за счет чего рынок будет закрывать его? Будет увеличен импорт?

— Во-всем мире есть икру — это чуть ли не признак дурного тона. Только в странах бывшего СССР считают важным, чтобы икра была на столе. Возможно, и у нас стоит пересмотреть политику в отношении красной икры и принять меры, чтобы из каждой икринки вылупился малек.

Раньше икру сырьем продавали США и Канада, но сейчас санкции мешают им поставлять ее в Россию. Соответственно, значительных объемов импорта ждать не стоит. Объемы в аквакультуре, конечно, можно несколько нарастить, но на это требуется время, и в целом у нас сейчас ограниченные мощности в этом сегменте. Если говорить о зарубежных фермах, то там рыбу тоже, как правило, не выращивают до такого состояния, чтобы она была с икрой. Это невыгодно, ее стараются продать, когда она достигает 1 — 1,5 килограммов.

Поэтому замены не будет. И скорее всего стоит ждать некоторого предновогоднего ажиотажа и роста цены. Пока даже сложно предположить, насколько она изменится.

Уступают ли более дешевые виды икры в полезности красной

— Икра лососевых заменима другими видами икры?

С точки зрения питательных свойств другие, более дешевые виды ей не уступают. Хотя могут быть не столь приятны и привычны для потребителя по виду и цвету.

В чем ценность икры, в том числе красной? Это высокая концентрация в небольшом объеме различных питательных веществ — аминокислот, жирных кислот, микроэлементов, витаминов. Она, например, очень ценна тем, что люди во время болезни или после тяжелого лечения, в частности, облучения или химиотерапии, когда они не могут принимать пищу в обычных количествах, имеют возможность, съев ложку-другую икры, получить определенный объем нужных веществ для поддержания организма.

Да, икра минтая или трески не так красиво выглядит, она более мелкая. Но с точки зрения питательных веществ все это полноценная икра.

Биологический смысл икры в том, что, когда эмбрион сам питаться еще не может, ему должно хватить всех веществ, чтобы нормально развиваться этот период. Поэтому любая икра будет полноценным продуктом. А дальше уже есть нюансы — у каких-то видом длительный инкубационный цикл, как у лососевых, и икра крупнее.

Тенденция к снижению улова лососевых назрела несколько лет назад и может быть связана с глобальным потеплением, отметил эксперт

Но в целом употребление красной икры, например, на праздники — это просто привычка. Это не какой-то продукт, который обязательно нужен всем. Были же времена, когда ее не ели — в Советском Союзе она не была доступна широким слоям в магазинах. А потом природа нас побаловала: где-то с 2010 по 2020 год были действительно высокие уловы, наладилось производство, шел мощный импорт из США и Канады. И на этом фоне цены упали, она стала доступна широким слоям населения. Возможно, эта эпоха заканчивается, и таких уловов больше не будет.

Кстати, икру минтая с удовольствием покупают, ее в том числе поставляют на азиатский рынок, прием она там широко присутствует в разном виде, например, в вяленом.

Китайский импорт и цены на горбушу

— Если говорить об Азии, то, например, в Китае бурно развивается аквакультура. Может ли он помочь обеспечить спрос на красную икру в этом году?

— Лососевую рыбу они продают. Но, во-первых, свой рынок у них огромный, поэтому они по остаточному принципу поставляют икру на экспорт. Кроме того, Китай — достаточно тепловодная страна, и у них больше развиты другие направления аквакультуры. Форели существенные объемы они нам дать не могут. Хотя они постепенно увеличиваются с каждым годом, но заменить выпавшие 200 тысяч тонн — вряд ли: резко нарастить такие объемы ни одной стране не под силу.

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— Как эта ситуация скажется на сегменте самой красной рыбы?

— Самым доступным и дешевым видом лососевой рыбы в России всегда была горбуша. На нее приходится до 70% от общих объемов улова. В прошлом году, несмотря на то что улов тоже был не самым высоким, в розницу она стоила 600-650 рублей в замороженном виде. Это было почти вдвое ниже, чем стоимость аквакультурной форели, — 1000 — 1200 рублей и более. Сейчас горбуша уже подорожала, и цены на нее сопоставимы с форелью.

В итоге, уменьшение объемов горбуши подстегнет спрос и на аквакультурную рыбу. Потому что быстро ее предложение в России не вырастет — нужны годы. Хотя тенденция понятна, и я думаю, предприниматели этим все-таки займутся и со временем нарастят производство.