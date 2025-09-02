Агитационный автобус Росгвардии начал работу в Самарской области

76

В регионе начал работу агитационный автобус Управления Росгвардии по Самарской области. С первого сентября он будет посещать города и районы губернии. Цель работы росгвардейцев – проинформировать местных жителей о возможности поступления в ведомственные вузы войск правопорядка, прохождения службы во вневедомственной охране и заключения с силовым ведомством контракта о прохождении военной службы.

Планируется, что агитационный автобус будет останавливаться в самых многолюдных местах. Представители войск правопорядка станут рассказывать жителям Самарской области о специфике службы в Росгвардии, о требованиях, предъявляемых к различным категориям сотрудников и военнослужащих ведомства. Отдельное направление – информирование о преимуществах военного образования в вузах Росгвардии и карьерных перспективах после окончания ведомственных учебных заведений.

В первый день агитационный автобус расположился на самарской набережной. В его работе принимали участие сотрудники отделов кадров, занимающихся комплектованием вневедомственной охраны Росгвардии. Они раздавали жителям Самары и гостям областного центра визитки с телефонами должностных лиц территориального органа, брошюры для кандидата на службу с описанием льгот и социальных гарантий, другой справочный материал.