97% посетителей выставки «Россия» испытывают гордость за страну

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12 декабря на площадке международной выставки-форума «Россия» состоялось открытие студии Экспертного института социальных исследований и презентация социологических данных по восприятию выставки посетителями.

В презентации приняли участие Исполнительный директор ЭИСИ, Член Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Анна Федулкина, директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский, директор по внутренним исследованиям и академическому развитию студентов, директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Груздев, руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Модератором дискуссии выступил Никита Сетов, заместитель генерального директора Консалтинговой группы «Полилог».

Согласно исследованию НИУ ВШЭ, наиболее частые эмоции после посещения выставки гражданами – гордость, радость, удивление, восторг и интерес.

97% респондентов отметили, что испытывают гордость за представленные на выставке «Россия» достижения. Выставка вселяет уверенность и веру в будущее – так считают 93% опрошенных.

Выставка формирует образ будущего в глазах россиян, демонстрирует уверенные позиции России в технологическом развитии. По словам респондентов, сегодня сложное, непростое время, и после посещения выставки появляется уверенность в том, что страна движется в правильном направлении.

«Выставка – возможность для каждого посмотреть на себя и страну со стороны, в онлайн-режиме увидеть наличествующие результаты развития. Уверенность и гордость – это хороший фундамент для размышлений о будущего и его проектирования», – подчеркнул Глеб Кузнецов.

Большинство респондентов (91%) узнали что-то новое в ходе посещения выставки «Россия». 87% опрошенных отметили высокое качество мероприятий выставки.

«85% отметили, что им очень понравилось содержание выставки. Должен сказать, что мы с коллегами из ВШЭ проводим много разных опросов на разных мероприятиях, и наверно это первый раз, когда я вижу такую цифру», – сказал Иван Груздев.

Также 85% респондентов рекомендуют посетить выставку другим людям, более 14% опрошенных уже посетили выставку повторно.

Эксперты отмечают, что выставка «Россия» стала заметным событием в политической и культурной жизни страны, а организаторам удалось добиться неформальной популярности мероприятия. Значительная часть потока посетителей идет по рекомендации знакомых и родных. Респонденты отмечают, что государство дало возможность каждому региону представить свои достижения, заявить о себе, напомнить о себе.

«Выставка «Россия», она живет именно на уровне обыденного языка и на уровне обыденных практик, то есть в этом смысле для людей это очень важное событие… Очень высокая осведомленность, очень высокий интерес к этому мероприятию. Люди находят здесь ответ по поводу образа будущего», – уточнил Виктор Потуремский.

Посещение выставки позволяет увидеть возможности для самореализации молодежи в России, так ответили 93% респондентов.

«Здесь очень много интересного для детей, школьников, молодежи. Активности и мероприятия разные, и каждый ребенок, подросток или молодой человек, пришедший на выставку, может почувствовать себя не просто посетителем, а важным гостем. И я думаю, что они все видят возможность личной самореализации», – отметила Анна Федулкина.

Студия ЭИСИ на площадке Международной выставки-форума «Россия» станет точкой сборки экспертизы по событийному ряду выставки и общественно-политической повестки в целом. Ведущие российские политологи, социологи, общественные деятели и журналисты будут регулярно собираться в студии, чтобы в формате живого диалога анализировать смысловое поле выставки и важные события в жизни страны.

Студия ЭИСИ расположена на втором этаже 75-го павильона ВДНХ, где представлены экспозиции всех регионов России, в том числе стенд Самарской области. Напомним, центральным элементом экспозиции самарской губернии является конструкция в виде самой узнаваемой достопримечательности Самары – стелы «Ладья». Её парус – это экран, на котором транслируются фильмы о героической истории и современной жизни губернии, о самых значимых достижениях последних 20 лет в различных отраслях – промышленности, строительстве, экономике, медицине, науке, культуре, спорте.

Как справедливо отметил в ходе торжественного открытия Дня Самарской области на выставке «Россия» 30 ноября Глава региона Дмитрий Азаров, каждый житель губернии гордится богатой историей самарского края, который прошел путь от оборонительного форпоста российского государства, торгового центра и житницы Поволжья, до «Космической столицы» России на современном этапе. Посетители стенда могут принять участие в виртуальном запуске ракеты «Союз» со стартового комплекса, а также, не покидая пределов ВДНХ, увидеть красоты Самарской Луки и Жигулевских гор, новые парки и набережные. Организаторы рассказывают гостям и о масштабных проектах, которые реализуются в области: строительство международного межвузовского кампуса ИТ-направления, Обхода Тольятти с мостом через Волгу и 100 километров федеральной трассы, портово-логистического хаба, а также о формировании в регионе кластера беспилотной авиации, с которыми связано будущее губернии.

Автор: Алексей Никольский

Источник: Фотохост-агентство РИА Новости