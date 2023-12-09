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Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Отрадный, муниципальным районам Богатовский и Кинель-Черкасский совместно с представителями администрации, жилищной инспекции и соцработниками провели подомовой обход мест проживания многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении.

Цель данной работы - повышение уровня обеспечения пожарной безопасности в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В ходе рейда 9 семьям города Отрадный специалисты выдали автономные пожарные извещатели с инструкцией по их эксплуатации, а также напомнили правила пожарной безопасности в жилых домах в зимний период.

Своевременное обнаружение возгорания на ранней стадии является одним из эффективных способов борьбы с пожарами.

Автономный пожарный извещатель является наиболее эффективным средством по предупреждению гибели людей при пожаре. Устройство реагирует на дым на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами или успеть вывести людей из опасной зоны.

Чтобы предотвратить беду можно самостоятельно установить пожарные извещатели. Наличие данного прибора в жилом помещении, дачном или садовом домике, позволит своевременно оповестить о возникновении пожара, тем самым вы сможете обезопасить себя и своих родных. Для установки прибора не требуется прокладка специальных линий пожарной сигнализации, а также применения дополнительного оборудования. Нужно лишь не реже одного раза в год менять батарейки и, чтобы избежать ложных срабатываний от осевшей пыли, периодически продувать пылесосом камеру с оптико-электронным датчиком.