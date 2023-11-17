9% самарцев продлят новогодние каникулы отпусками и отгулами

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Каждого десятого работающего разозлит решение коллеги взять отпуск в конце декабря. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Самары.

9% самарцев планируют продлить январские каникулы: 4% возьмут отпуск в конце декабря, еще 5% — в первые рабочие дни нового года. Мужчины будут продлять каникулы отпусками чаще женщин (12 и 7% соответственно). Горожане до 34 лет — чаще тех, кто старше (13%).



Как же трудовые коллективы относятся к тем, кто планирует уйти в отпуск в последние дни уходящего года? У большинства отношение к таким коллегам спокойно-нейтральное (55%). Практически каждый четвертый одобряет их решение (23%). О негативном отношении к идее сослуживцев сходить в отпуск в конце года рассказал каждый десятый. Не одобряют декабрьские отпуска коллег чаще всего инженеры и рабочие производств, бухгалтеры, налоговики, продавцы, кассиры, транспортники.

Время проведения: 13—15 ноября 2023 года