9% самарцев продлят новогодние каникулы отпусками и отгулами

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские росгвардейцы приняли участие в дне призывника
Самарские росгвардейцы приняли участие в дне призывника
«Единая Россия» к 85-летию самбо провела в Москве II Всероссийский форум «Время самбо»
«Единая Россия» к 85-летию самбо провела в Москве II Всероссийский форум «Время самбо»и
17 ноября в России ежегодно отмечается День участковых уполномоченных полиции МВД России
17 ноября в России ежегодно отмечается День участковых уполномоченных полиции МВД России
Самарцам дают советы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Самарцам дают советы по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Причиной обрушения части пятиэтажки в Астрахани могла стать незаконная перепланировка
Причиной обрушения части пятиэтажки в Астрахани могла стать незаконная перепланировка
Самарский регион в пятерке самых активных участников акции «Большой этнографический диктант 2023»
Самарский регион в пятерке самых активных участников акции «Большой этнографический диктант 2023»
В Сергиевском районе фирма не выплатила в срок своим работникам зарплату
В Сергиевском районе фирма не выплатила в срок своим работникам зарплату
Оператор билайн проинвестировал в российскую платформу для корпоративного обучения KAMPUS
Оператор билайн проинвестировал в российскую платформу для корпоративного обучения KAMPUS
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.95
-0.51
EUR 96.59
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской областной детской библиотеке состоится День открытых дверей «Живая классика»
Олимпийский чемпион Максим Опалев проведет в Тольятти мастер-класс для спортсменов региона
17 и 18 ноября в Самарском театре драмы состоится премьера спектакля "Дети солнца"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

9% самарцев продлят новогодние каникулы отпусками и отгулами

17 ноября 2023 09:47
105
9% самарцев продлят новогодние каникулы отпусками и отгулами

Каждого десятого работающего разозлит решение коллеги взять отпуск в конце декабря. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Самары.

9% самарцев планируют продлить январские каникулы: 4% возьмут отпуск в конце декабря, еще 5% — в первые рабочие дни нового года. Мужчины будут продлять каникулы отпусками чаще женщин (12 и 7% соответственно). Горожане до 34 лет — чаще тех, кто старше (13%).

Как же трудовые коллективы относятся к тем, кто планирует уйти в отпуск в последние дни уходящего года? У большинства отношение к таким коллегам спокойно-нейтральное (55%). Практически каждый четвертый одобряет их решение (23%). О негативном отношении к идее сослуживцев сходить в отпуск в конце года рассказал каждый десятый. Не одобряют декабрьские отпуска коллег чаще всего инженеры и рабочие производств, бухгалтеры, налоговики, продавцы, кассиры, транспортники.

Время проведения: 13—15 ноября 2023 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре 82% студентов-"дневников" уверены, что студенту необходимо работать
16 ноября 2023, 13:51
В Самаре 82% студентов-"дневников" уверены, что студенту необходимо работать
Родители студентов и абитуриентов значительно реже уверены в необходимости работы во время учебы на дневном отделении. Образование
390
Длинные новогодние каникулы одобряют 62% самарцев
16 ноября 2023, 10:12
Длинные новогодние каникулы одобряют 62% самарцев
13% горожан считают 10-дневные новогодние каникулы слишком длинными. Общество
352
Российские предприниматели начинают бизнес в одиночку и на свои
16 ноября 2023, 09:42
Российские предприниматели начинают бизнес в одиночку и на свои
Главные страхи — отсутствие роста и проблемы с репутацией. Бизнес
305
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании
17 ноября 2023  10:03
Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании
102
Это крупнейшее деловое событие отрасли, организуемое Министерством транспорта РФ при поддержке Правительства России.
16 ноября 2023  19:17
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в «Транспортной неделе»
394
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Росавтодора вопросы реконструкции участков федеральных трасс в Самарской области
16 ноября 2023  13:02
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Росавтодора вопросы реконструкции участков федеральных трасс в Самарской области
425
Татьяна Голикова выразила благодарность руководителям регионов, участвующих в модернизации центров занятости, за большую совместную работу.
15 ноября 2023  16:33
Вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыли новый центр занятости в Самаре
827
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
15 ноября 2023  13:19
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
515
Весь список