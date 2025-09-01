9 из 10 жителей Самары покупают вещи на распродажах

Я нашел ошибку
Главные новости:
В начале торжества прошла знаменная группа из числа кадетов.
В Самарском кадетском корпусе прошло праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню знаний
Первоклассники – дети участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга, отправились на торжественные линейки в сопровождении боевых товарищей своих отцов.
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Он также пригласил ребят в кадровый резерв областного правительства, чтобы они участвовали в обсуждении задач развития, подсказывали направления, по которым необходимо усиливать работу.
Вячеслав Федорищев отметил студентов-стипендиатов Самарского университета им. Королева
Об ученых, которые воевали и защищали страну своим знанием, о людях, которые решали нерешаемые задачи и находили выход из безвыходных ситуаций в экстремальных условиях войны.
«ЗИМ Галерея»: Григорий Циденков расскажет об открытиях куйбышевских ученых в годы войны 
После службы сотрудникам СИЗО-1 преставилась возможность подняться на колокольню и попробовать ударить в колокола.
Сотрудники СИЗО-1 посетили Софийский собор в день памяти преподобного Пимена Угрешского
Правительство Самарской области помогает ветеранам специальной военной операции интегрироваться в отрасли экономики.
Ветеран СВО из «Школы героев» познакомился с производством и применением дронов в аграрном секторе
Учебное заведение носит имя подполковника полиции Дениса Лазутина, офицера спецподразделения, героически погибшего в бою.
Росгвардейцы СО посетили торжественную линейку в лицее, который носит имя их коллеги
Со слов 20-летнего водителя автомобиля, он перепутал педали, из-за чего не справился с управлением и совершил наезд.
Перепутал педали: в Безенчуке автомобиль наехал на дорожное ограждение и дерево
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Кинотеатр под открытым небом "Филин" ждет зрителей на набережной
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
9 из 10 жителей Самары покупают вещи на распродажах

1 сентября 2025 14:01
169
9 из 10 жителей Самары покупают вещи на распродажах

Аналитики Авито опросили жителей Самары и узнали о том, как они относятся к распродажам. Оказалось, что подавляющее большинство респондентов покупают вещи по акции, причем в основном это одежда и обувь. Примечательно, что большинство делает эти покупки осознанно и укладывается в 10 000 рублей. Но в среднем на распродажи у опрошенных уходит 24 000 рублей в год.

Результаты опроса показали, что 9 из 10 жителей Самары принимают участие в распродажах — например, в «Хватамбе», чтобы сэкономить. Причем в рамках таких акций можно найти как предложения от крупных брендов, так и уникальные редкие вещи. Из них 12% покупают по скидкам практически все вещи — чаще это женщины (15% против 10% мужчин). Последние как раз чаще не интересуются распродажами совсем (17% против 9% женщин).

По акциям жители Самары чаще всего покупают повседневную одежду — например, футболки, свитеры и джинсы (47%), а также обувь (46%) и верхнюю одежду (42%). Еще в пятерке лидеров — товары для дома и ремонта (31%) и электроника и гаджеты (29%). Последние две категории чаще интересуют мужчин.

Что касается одежды, большинство (51%) ищут на скидках вещи на следующий сезон и таким образом стараются выгодно и заблаговременно подготовить свой гардероб к новому времени года. Остальные предпочитают покупать вещи для текущего сезона.

При этом большинство придерживается осознанного подхода к покупкам даже в дни скидок: 48% покупает только то, что сейчас реально нужно, а 21% — то, что давно хотелось. Примечательно, что молодежь 18-24 лет что-то нужное в моменте покупает по акции реже (33%), но чаще исполняет свои давние хотелки (28%). Спонтанные покупки позволяют себе 20% опрошенных, но берут все подряд ради скидки всего 2%.

Большинство респондентов на распродажах по тратам укладываются в 10 000 рублей (38%), от 10 000 до 30 000 рублей уходит у 36%. 11% тратят от 30 000 до 50 000 рублей, а больше этих сумм — 15%. В среднем на такие покупки у опрошенных уходит 24 000 рублей в год.

Примечательно, что большинство респондентов (53%) готовятся к распродажам. 26% сравнивают цены заранее, 22% отслеживают даты начала и конца акции, а 18% составляют список нужных покупок. Еще 14% подписываются на рассылки брендов, чтобы не упустить выгоду. 

В основном участники опроса любят сезонные распродажи — осенние, зимние и прочие (33%). Но 28% также нравится Черная пятница — ее чаще отмечала молодежь 18-24 лет (36%). 17% предпочитают ликвидации, а 9% — новогодние распродажи. А вот киберпонедельник интересует лишь 3% опрошенных.

 

Новости по теме
Идею возврата к 8- и 10-летке в школах поддерживают 44% самарцев
01 сентября 2025, 12:28
Идею возврата к 8- и 10-летке в школах поддерживают 44% самарцев
Предложение поддерживают 48% мужчин и 39% женщин, против высказались 51 и 39% соответственно. Образование
191
Россияне рассказали о своих чувствах в преддверии первого сентября
31 августа 2025, 16:37
Россияне рассказали о своих чувствах в преддверии первого сентября
День знаний вызывает у россиян противоречивые чувства — от светлой грусти до беспокойства. В стране
420
Самарцы оценили уровень удовлетворённости своей жизнью на 6,75 баллов
31 августа 2025, 12:43
Самарцы оценили уровень удовлетворённости своей жизнью на 6,75 баллов
Трудоустроенные россияне чаще довольны текущей действительностью, чем безработные. Общество
448
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
230
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
1 сентября 2025  10:40
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
221
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
1 сентября 2025  09:45
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
290
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Знаний
1 сентября 2025  09:27
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Знаний
235
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
31 августа 2025  11:55
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
585
