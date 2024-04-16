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82% самарецев важно, чтобы женщина работала вне зависимости от ее дохода

16 апреля 2024 10:40
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82% самарецев важно, чтобы женщина работала вне зависимости от ее дохода

 

Дейтинг-сервис Mamba провел опрос* и выяснил, что 65% самарцев готовы взять на себя большую часть расходов в отношениях, в то время как 26% хотели бы видеть формат 50/50.

Большинство мужчин (82%) признались, что для них принципиально важно, чтобы их женщина работала, при этом не имеет значения, сколько она зарабатывает. Еще 13% сообщили, что вообще не смотрят на то, есть ли у женщины доход. И лишь 7% важно понимать, сколько женщина получает.

65% респондентов согласны с утверждением, что мужчины должны нести большую финансовую нагрузку в отношениях. Это же мнение поддерживает 70% жительниц Самары.

Отвечая на вопрос, хотели бы в отношениях делить расходы пополам, только 26% мужчин ответили согласием. Еще 63% рассказали, что допускают формат оплаты 50/50 только в случае, если речь идет об особо крупных расходах. А вот почти каждая пятая женщина призналась, что не видит себя в таких отношениях. 

Также женщины преимущественно смотрят на доход своего потенциального партнера — на это, так или иначе, обращают внимание 88% респонденток. Лишь 12% жительниц Самары все равно, сколько зарабатывает их партнер. 

Каждая десятая респондентка вовсе призналась, что никогда не попросит у мужчины денег, даже если будет сильно нуждаться, а треть мужчин же не видят ничего зазорного в том, чтобы попросить финансовой помощи у слабого пола.

Для мужчин основными показателями дохода женщины оказались ее внешний вид (61%), наличие недвижимости и машины (26%) и брендированные вещи (13%). Для женщин же такими показателями являются возможность партнера обеспечить их (53%), уровень дохода мужчины (27%) и наличие недвижимости/машины (19%).

Более половины мужчин (55%) готовы тратить на свою вторую половинку от 20 тысяч до 50 тысяч в месяц,  а треть (33%) выразили желание тратить от 50 тысяч до 100 тысяч рублей ежемесячно.

Абсолютное большинство (82%) женщин готовы тратить ежемесячно на своего партнера в среднем от 5 тысяч до 20 тысяч, еще 14% – от 20 тысяч до 50 тысяч и лишь 4% готовы отдавать более 50 тысяч рублей.

*В онлайн-опросе Mamba приняли участие 1300 респондентов (мужчины и женщины), старше 18 лет из Самары  и других регионов страны.

Теги: Опрос

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