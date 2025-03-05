8 марта в цифрах: чего хотят женщины Самары

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Исследование Mamba показало, что большинство самарцев по-разному смотрит на празднование 8 Марта: мужчины предпочитают дарить цветы, а дамы мечтают о ярких впечатлениях и дорогих подарках.

С кем разделить праздничное настроение?

Большинство мужчин предпочитает провести 8 Марта с любимой женщиной — так планируют 35% опрошенных. Однако почти столько же — 34% — признались, что им просто не с кем отмечать. Семейный сценарий выбирают 17% мужчин, а 12% находят креативное решение — сбегают от всей суеты на дачу, в баню или на рыбалку.

Дамы смотрят на праздник иначе. Для 26% идеальный вариант — провести этот день с любимым человеком, ещё 20% выбирают семейные посиделки, а 16% отправляются отмечать с подругами за бокалом вина. Есть и те, кто устраивает себе «день себя любимой», сочетая шопинг и спа — таких 15%.

А вот 25% представителей обоих полов встречают праздник в гордом одиночестве — что ж, иногда это тоже неплохой вариант.

Подарки: ожидания vs. реальность

Вечная классика — цветы! Для 57% мужчин это беспроигрышная стратегия. Но вот парадокс — лишь 47% женщин действительно этого хотят. Любопытно, что 16% мужчин считают лучшим подарком... себя любимых! Ведь любовь — самый драгоценный ресурс, верно?

А о чём мечтают дамы? 33% грезят о ярких впечатлениях — путешествиях и романтических свиданиях, 20% надеются на украшения, 7% прямо говорят про деньги, а 11% замахиваются на квартиру или машину.

Интересно, что 20% мужчин планируют подарить секс, но лишь 8% женщин считают это достойным презентом. В женский антирейтинг также попадают завтрак в постель (10%) и сертификаты (4%).

Бюджет: разговор начистоту

Финансовые ожидания мужчин и женщин тоже отличаются. 47% мужчин планируют потратить от 1000 до 3000 рублей, 20% готовы раскошелиться до 5000, а 18% — до 10 000 рублей. И только 13% могут позволить себе выложить более 50 000 рублей.

Дамы же мечтают о более щедрых жестах. 26% хотели бы получить подарок дороже 50 000 рублей, а 21% рассчитывают хотя бы на сумму в диапазоне 20 000—50 000 рублей.

Формула женского счастья

Что на самом деле ценят женщины? Забота и внимание лидируют с большим отрывом — 59%. Комплименты и тёплые слова нужны 27%, а неожиданные сюрпризы порадуют 19%. Для 25% лучшее проявление любви — это финансовая поддержка. Да-да, банальный перевод на карту с комментарием «На твои желания» может творить чудеса!

При этом каждая третья женщина (32%) грезит о сюрпризах и неожиданностях, 17% предпочитают классическую комбинацию «цветы + подарок», а 13% будут счастливы просто провести день с любимым.

Топ-антиподарки: как испортить праздник

40% женщин приходят в ужас от виртуальных открыток и букетов — это худшее, что можно придумать. Ещё 35% считают, что набор из супермаркета с гелем для душа и кремом — это банально и скучно. 24% не любят безликие подарки без учёта их вкусов, а 30% разочаровываются, когда презент куплен в последний момент.

Настоящая катастрофа — подарок «для галочки»: его не переносят 29% дам. А фразу «Я думал, это не так важно» лучше вообще никогда не произносить — она раздражает 20%.

Выходит, идеальный сценарий 8 Марта довольно прост: внимание, неформальный подход, немного сюрпризов и никаких виртуальных открыток. А главное — всё это от чистого сердца, а не потому, что «так надо».

В опросе Mamba приняли участие 3000 респондентов старше 18 лет из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.