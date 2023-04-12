8 из 10 самарцев помнят имена своих первых наставников по работе

78

Назвать имена своих первых наставников на работе чаще всего могут инженеры, дизайнеры, программисты и главные бухгалтеры. В числе самых «забывчивых» — кладовщики, маркетологи и охранники. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные самарцы, имевшие наставников.

Большинство самарцев (83%) помнит, как звали первого наставника на работе.



Чем лучше зарабатывают респонденты, тем чаще они помнят имена тех, кто обучал их и помогал адаптироваться: если среди опрошенных с доходом до 30 тыс. руб. такие воспоминания хранят 70%, то среди тех, чья зарплата превышает 80 тыс. руб., — 84%.



Женщины чаще мужчин помнят первые шаги на работе и имя своего ментора (88% против 78%).



Среди представителей распространенных профессиональных групп самая лучшая память — у инженеров и дизайнеров: среди них имена своих первых наставников на работе помнят по 96%. Второе место занимают программисты и главные бухгалтеры (по 90%), третье — врачи (88%). В пятерку специалистов, которые лучше других помнят тех, кто ввел их в профессию, входят также HR-менеджеры, диспетчеры, администраторы (по 85%), бухгалтеры и медсестры (по 80%). Несколько хуже других своих первых менторов помнят кладовщики (назвать имя могут 60% из них), маркетологи (67%) и охранники (68%).



Время проведения: 20 марта — 5 апреля 2023 года