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8 из 10 самарцев помнят имена своих первых наставников по работе

12 апреля 2023 13:40
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8 из 10 самарцев помнят имена своих первых наставников по работе

Назвать имена своих первых наставников на работе чаще всего могут инженеры, дизайнеры, программисты и главные бухгалтеры. В числе самых «забывчивых» — кладовщики, маркетологи и охранники. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные самарцы, имевшие наставников.

Большинство самарцев (83%) помнит, как звали первого наставника на работе.

Чем лучше зарабатывают респонденты, тем чаще они помнят имена тех, кто обучал их и помогал адаптироваться: если среди опрошенных с доходом до 30 тыс. руб. такие воспоминания хранят 70%, то среди тех, чья зарплата превышает 80 тыс. руб., — 84%.

Женщины чаще мужчин помнят первые шаги на работе и имя своего ментора (88% против 78%).

Среди представителей распространенных профессиональных групп самая лучшая память — у инженеров и дизайнеров: среди них имена своих первых наставников на работе помнят по 96%. Второе место занимают программисты и главные бухгалтеры (по 90%), третье — врачи (88%). В пятерку специалистов, которые лучше других помнят тех, кто ввел их в профессию, входят также HR-менеджеры, диспетчеры, администраторы (по 85%), бухгалтеры и медсестры (по 80%). Несколько хуже других своих первых менторов помнят кладовщики (назвать имя могут 60% из них), маркетологи (67%) и охранники (68%).

Время проведения: 20 марта — 5 апреля 2023 года

Теги: Опрос

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