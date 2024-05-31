8 из 10 родителей считают, что детям надо помогать с покупкой отдельного жилья

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По результатам опроса, проведенного Яндекс Недвижимостью, 86,8% респондентов считают, что родители должны помогать детям с покупкой отдельного жилья. Опрос проводился среди 1200 российских родителей и охватил все регионы страны. Примечательно, что процент тех, кто считает, что родители должны помогать, немного выше среди мужчин – таких оказалось 89,9%.

Самым популярным способом помощи при покупке недвижимости оказалось открытие накопительного банковского счета - этот путь считают оптимальным 39,9% респондентов. Вторым по популярности способом оказалось использование маткапитала для покупки квартиры детям - его готовы были бы вложить 25% респондентов. 12,8% респондентов считают, что родители могли бы взять на себя ипотеку для покупки недвижимости детям, а 7,9% - что родители могли бы полностью оплатить покупку из своих средств.

В отношении комнатности ответы распределились равномерно: 31,5% респондентов считают оптимальной покупку однокомнатной квартиры для ребенка. Почти столько же - 30% - сказали о том, что приобрели бы ту недвижимость, на которую хватит средств. Еще 29,7% считают оптимальной для покупки двухкомнатную квартиру. Примечательно, что популярные на первый взгляд студии готовы были бы приобрести лишь 3,8% родителей, а квартиры с тремя и более комнатами - 4,9%.

Почти четверть респондентов (24,7%) считают, что озаботиться покупкой недвижимости для детей стоит, пока они еще маленькие, и при этом 82,3% этих респондентов заявили, что готовы были бы сдавать эту недвижимость в аренду, пока дети не вырастут и не переедут. Начать решать жилищный вопрос после совершеннолетия детей готовы 20,8% родителей, а еще 25,6% ответили, что покупать недвижимость детям надо при возникновении такой необходимости.

7,4% респондентов, считающих, что родители должны помогать детям с покупкой недвижимости, не готовы это делать сами, 81,3% собираются приобретать недвижимость детям в будущем, а 11,3% уже ее приобрели. Маткапитал при этом будут использовать или уже использовали 54,6% респондентов, а ипотеку - 65,6%.

Подавляющее большинство респондентов - 70,7% - готовы приобрести или уже приобрели детям недвижимость в родном населенном пункте, и при этом более трети родителей отмечают, что отдельное жилье для ребенка должно располагаться рядом с родительским домом. В этом вопросе доля отцов, считающих оптимальной покупку недвижимости ребенку в родном населенном пункте, также выше - их 78%. Приобрести недвижимость в городе будущего обучения ребенка готовы еще 25,2% опрошенных родителей.