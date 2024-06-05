8 июня самарцев приглашают в Исторический парк на творческий мастер-класс «Цветы солнца»»

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Мастер-класс проведет художница Габриэлян Нарине - основатель творческой студии Ar- Vest, где обучает взрослых и детей шахматам и живописи (7+). Лауреат и победитель многократных художественных конкурсов. Её работы хранятся в частных коллекциях, член Евразийского союза художников г.Москва.



Мы создадим летние картины в смешанной технике (коллаж, графика, акварель). Каждый сможет проявить свою фантазию и научиться работать в технике коллажа, сообщает пресс-служба Самарского Исторического парка.



Стоимость: 300 руб./чел.

Необходима запись по телефону: +7 (846) 250-01-32, 250-01-52



Адрес: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131, ТК "Гуд`Ок", 3 этаж.

Фото: пресс-служба Самарского Исторического парка