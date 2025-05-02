78% самарцев не хотят полностью отказываться от монет и купюр

229

Даже в эпоху цифровых технологий респонденты не спешат отказываться от банкнот и монет. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Лишь 13% самарцев согласны полностью перейти на безналичные расчеты. Подавляющее большинство (78%) выступает против полного отказа от наличных денег. Среди аргументов — невозможность везде расплатиться картой, привязанность к «живым» деньгам («Люблю звон монет и шелест купюр»), боязнь тотального контроля, а также опасение остаться без покупок при отсутствии интернета.



Мужчины немного чаще женщин готовы отказаться от наличности. Наиболее лояльны к безналичным расчетам граждане в возрасте от 35 до 45 лет — они поддерживают эту идею активнее (15%), чем те, кто младше (13%), и те, кто старше (11%). Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей чаще одобряют переход на электронные платежи (16%), чем те, кто зарабатывает меньше (11%).



Время проведения: 21—29 апреля 2025 года