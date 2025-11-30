73% самарцев одобряют празднование Дня матери

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Официальный статус праздника День матери получил в 1998 году. 73% самарцев относятся к этой дате положительно, нейтральную позицию занимают еще 20% респондентов. Лишь 2% граждан выразил отрицательное отношение, а 5% затруднились с ответом или впервые услышали о празднике.



Среди женщин положительное отношение ко Дню матери выражают 77%, в то время как среди мужчин — 70%.



Молодежь относится к празднику с большим трепетом, чем те, кто старше (79% опрошенных до 35 лет оставили позитивные оценки).



Время проведения: 18—24 ноября 2025 года