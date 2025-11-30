Я нашел ошибку
Главные новости:
73% самарцев одобряют празднование Дня матери
73% самарцев одобряют празднование Дня матери
Перед Новым годом мошенники продают россиянам «икорный суп» вместо икры
Перед Новым годом мошенники продают россиянам «икорный суп» вместо икры
Месси побил мировой рекорд Пушкаша по результативным передачам
Месси побил мировой рекорд по результативным передачам
Ведомости: технологический сбор на смартфоны составит 750 рублей, а на ноутбуки 1500 рублей
Ведомости: технологический сбор на смартфоны составит 750 рублей, а на ноутбуки 1500 рублей
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
В очаге заболевания ввели запрет на ввоз и вывоз животных даже на убой. Действует мораторий на перемещение и перегруппировку восприимчивых животных, снятие шкур с их трупов, охоту, ярмарки, выставки и отлов для зоопарков.
В губернии ввели карантин из-за бешенства животного
США в последние месяцы стягивали в Карибское море значительные силы. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков.
Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой
16 декабря гастрольную программу XV Минского международного Рождественского оперного форума в Большом театре Беларуси откроет самарская постановка оперы С. Слонимского «Мастер и Маргарита».
САТОБ продолжает череду гастролей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
-0.02
EUR 90.82
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

73% самарцев одобряют празднование Дня матери

77
73% самарцев одобряют празднование Дня матери

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Официальный статус праздника День матери получил в 1998 году. 73% самарцев относятся к этой дате положительно, нейтральную позицию занимают еще 20% респондентов. Лишь 2% граждан выразил отрицательное отношение, а 5% затруднились с ответом или впервые услышали о празднике.

Среди женщин положительное отношение ко Дню матери выражают 77%, в то время как среди мужчин — 70%.

Молодежь относится к празднику с большим трепетом, чем те, кто старше (79% опрошенных до 35 лет оставили позитивные оценки).
 

Время проведения: 18—24 ноября 2025 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
практически половина работающих респондентов планируют отправиться в путешествие и одновременно работать удаленно в 2026 году
29 ноября 2025, 14:02
Практически половина работающих респондентов планируют отправиться в путешествие и одновременно работать удаленно в 2026 году
Если говорить о представлениях россиян об идеальном формате совмещения работы и отдыха, 39% хотели бы трудиться с видом на море (42% среди женщин, 35% у мужчин). Общество
1246
Где и как работодатели Самарской области хранят персональные данные соискателей и работников
28 ноября 2025, 10:58
Где и как работодатели Самарской области хранят персональные данные соискателей и работников
В целом работодатели Самарской области и России стали строже относиться к вопросам хранения персональных данных. Так, за последний год 33% компаний усилили... Общество
1553
Работающие мамы из Самары рассказали, каких мер поддержки им не хватает от работодателей
28 ноября 2025, 10:50
Работающие мамы из Самары рассказали, каких мер поддержки им не хватает от работодателей
13% работающих мам очень не хватает возможности работать в режиме гибкого графика — сегодня это самая актуальная потребность. Общество
1535
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
30 ноября 2025  09:56
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
102
Губернатор обсудил с матерями участников СВО вопросы поддержки. Во время встречи был поднят особый вопрос - увековечение памяти погибших бойцов – участников СВО. 
28 ноября 2025  17:46
Вячеслав Федорищев в преддверии Дня матери встретился с мамами участников СВО
1798
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
28 ноября 2025  14:08
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
1630
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
28 ноября 2025  10:13
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
1665
В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
27 ноября 2025  16:19
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
2966
Весь список