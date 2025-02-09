69% самарцев — за сухой закон для лиц моложе 21 года

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Почти 2 из 3 респондентов одобряют предложение Следственного комитета РФ о запрете продажи алкоголя людям в возрасте до 21 года. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные горожане в возрасте от 21 года.



Следственный комитет предлагает запретить продажу алкоголя людям в возрасте до 21 года. Ранее подобное предложение исходило от Минздрава.



69% самарцев одобряют инициативу, каждый пятый (19%) — против запрета.



7 из 10 граждан, не употребляющих алкоголь, и 64% из тех, кто не отказывает себе в спиртном, поддерживают предложение.



Граждане в возрасте от 35 до 45 лет чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, согласны с предложением СК РФ (80%).



Бо́льшую поддержку инициатива получила у женщин. Несогласные с запретом недоумевают: «В армию — с 18, а алкоголь — с 21?!» Опасаются горожане и нелегальных схем: «Следует ожидать расцвета самогоноварения и контрафактных продаж из-под полы».



Время проведения: 5—7 февраля 2025 года