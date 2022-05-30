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67% соискателей Самарской области рассматривают госорганы как место работы

30 мая 2022 12:58
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67% соискателей Самарской области рассматривают госорганы как место работы

Больше половины, а именно 67%, соискателей Самарской области рассматривают предложения работы в госорганизациях. Об этом свидетельствуют результаты опроса Службы исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников. Из них 36% точно рассмотрят, 31% скорее всего отдадут приоритет при рассмотрении. При этом лишь 17% не склонны к выбору госоргана в качестве работодателя (11% - «скорее нет», 6% - «точно нет»). Остальные 16% респондентов затруднились с ответом.

Чем старше работник, тем он более склонен к выбору госоргана как работодателя: свыше половины (52%) респондентов в возрасте 55 и старше, 39% в возрасте 45-54 лет и 30% в возрасте 35-44 лет точно согласны пойти работать в госорганы. Среди молодежи в возрасте 18-24 лет таких лишь 18%, в возрасте 25-34 лет – почти каждый четвертый (23%). Среди них также самая высокая доля категорически не рассматривающих госорганы для карьеры – 16% и 10% соответственно.

Сменить место работы с коммерческой организации на госструктуры чаще остальных хотят сотрудники кадровых служб и HR (41%), работники транспорта и логистики (35%), а также бухгалтеры, аудиторы и финансисты (35%). Примечательно, что доля ИТ-специалистов и маркетологов, точно бы выбравших госорганы, выше доли тех, кто категорически не рассматривает: 22% «за» и 17% «против» среди айтишников, и 23% «за» и 8% «против» среди маркетологов. Среди студентов и молодежи без опыта работы 28% точно бы сделали выбор в пользу госорганов, лишь 8% воздержались бы от трудоустройства в них.

42% респондентов Самарской области оценили привлекательность работы в госорганах на «4» и «5». 35% считают, что работа там лишь отчасти привлекательна (оценка «3»), 6% - оценили на «2» (скорее не привлекательно) и для 10% абсолютно не привлекательна («1»). По ответам соискателей региона средняя оценка привлекательности работы в госорганах составила 3,4. Столько же составляет средняя оценка в целом по стране. Выше среднего по стране работу в госструктурах оценивают жители Московской и Кемеровской областей (3,7), Красноярского края, Ростовской и Челябинской областей (3,6), а также Волгоградской области и Москвы (3,5).

Среди положительных сторон работы в государственных организациях респонденты Самарской области выделяют стабильность и постоянство (60%), полное соблюдение Трудового Кодекса (47%), наличие премий, льгот, соцпакета (35%), возможность работать на благо общества (27%). Возможность карьерного роста (21%), высокий статус и престиж работы (13%), а также связи, возможность работать с влиятельными людьми (10%) уступают таким преимуществам, как стабильность и соблюдение ТК. В поле свободного ответа респонденты указали такие преимущества работы в госорганах, как адекватные задачи руководства и отсутствие надобности выполнять личные просьбы директора, белую зарплату и дополнительный отпуск.

Главными недостатками работы в государственных органах респонденты региона назвали низкую зарплату (58%), необходимость «связей» для трудоустройства (48%), а также «забюрократизированность» процессов (42%).

Теги: Опрос

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